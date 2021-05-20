节目组一开始没邀来董明珠，实习生却打动了她

来源：新京报

作者：杨莲洁

芒果TV打造的聚焦真实职场的综艺《初入职场的我们》播出后，亲自带实习生的格力电器董事长董明珠就因为“工作中最大的错误就是以老板为一切出发点”、#董明珠要求食堂给员工降价#等职场金句和话题频繁登上热搜，成为节目的一大亮点。

制片人文海、总导演田茜羽接受新京报记者专访时透露，节目旨在以真人秀的形式展现员工和老板的关系。而董明珠一开始是拒绝这档综艺的，导演组给她看了20个00后候选素人实习生的资料，以及他们对格力和董明珠本人真实而锐利的看法之后，她才被打动了。“她想在这样的一个平台，跟年轻人真真正正地沟通交流一下，她也想听到平时在自己的位置上听不到的一些声音。”

董明珠一开始是拒绝的

据文海介绍，《初入职场的我们》首先通过该调研确定节目将聚焦员工和老板的关系，并用企业规模、地理位置、所在领域都有对比度的两家公司作为“练兵场”，然后开始寻找“老板”的人选。“找哪家大公司的老板？我们考虑到传播度，必须得是一位国民级的老板。董总（董明珠）是第一人选，我们一开始就是奔着她去的，基本上没去接触过其他的商业巨头。”不过，节目组按照常规途径通过格力市场部向董明珠提出邀约时，被拒绝了。市场部认为想法很好，但不可行，董明珠很难抽出这么多的时间，也不太可能亲自去带刚入职场的新人。

被格力市场部拒绝后，节目组争取到了30分钟当面向董明珠阐述的机会。“我觉得我们最大的优势是有一个用户非常年轻化的平台，而格力正面临年轻化的转型，也许这是打动她的机会。”但董明珠听完之后一开始也是拒绝的，理由和市场部给出的一样。文海认为最终是20名“00后”实习生的资料打动了她：“资料都是实习生自己提供的，每一个都很真实。简历之外，我们让他们写了对格力的一些想法。他们站在年轻人的视角，说了很多稚嫩但很创新的观点，不只是对格力，还有对董总的。”

董明珠在看了这些00后应聘实习生的资料之后产生了较大的兴趣，经常提问里面一些比较潮的“新词”是什么意思。到后来，她把一直响的手机递给了秘书，推掉了后面的日程安排，投入地跟节目组聊了四五个小时。对于年轻人应该怎样历练，哪些岗位是合适实习生们的，董明珠也给出了自己的想法。双方沟通完，节目组马上就出了方案，告诉她录制期间需要她做什么，分别需要多少时间。“她关心的内容，我们都提供给她了。她也希望有这么个平台和年轻人真真正正地交流沟通。一拍即合，决定得特别快。”

选张翰公司展现职场真实

率先定下了大公司老板是董明珠之后，节目组开始寻找跟她有反差的创业型小公司的老板。田茜羽表示，当初选择一大一小两家公司，也是遵循职场新人的选择。“踏入职场的很多年轻人都有困惑，是应该进大厂呢还是去一家小的创业型公司？我们节目想展现的，并不是职场小白如何打怪升级成长起来，而是他们如何跟不同的老板相处。大公司更加规范有章程，小型公司更加灵活、承担的也更多，这也是众多职场新人需要面对的选择。”此外，两个老板也要考虑到男女性别的差异，从事不同领域的老板在管理风格上的差异等。

“我们选小型公司的老板的时候，也希望他能有国民性，也就是大家都熟知的，同时还要跟董总有反差的。当时想了几个关键词：霸总、男性、精英、帅气……几个标签摘出来，搜索量排名第一的就是张翰。”文海透露，导演组去跟张翰聊过之后，发现他其实在感情上很细腻也很暖心，和性格上雷厉风行的董明珠反差很大。而这也符合大众对小型公司老板的一些想法，因为公司人就那么多，老板对每个员工都是非常了解。此外，张翰开的是影视公司，涉及影视制作、明星经纪、剧宣和艺宣等多个环节。以此为拍摄对象，也能满足观众想要了解娱乐行业的好奇心。

大小公司的对比选择固然符合职场现实，但未必能满足观众所有的期待。节目播出后，也有观众提出为什么节目组不找一位跟董明珠旗鼓相当的企业家，比如雷军，这样双方的唇枪舌剑会比现在更好看。文海坦言，节目组其实知道，想看大公司大老板是符合大众心理的，毕竟大家会有追求“戏剧性”的心理，也都期待节目组给造一个梦。“大家对职场有一种梦境，当真实的东西出现的时候，就会有不一样的声音。这是正常的，也是我们预期中的。”不过他依然想展示职场的真实状况。“毕竟真实的职场不会那么完美。不是所有的职场人都能够或者都愿意进大公司的，小公司有小公司的好，我们不想回避这一块。”

观察室流动嘉宾重在分享

《初入职场的我们》以双线并行的形式呈现在南北两家公司的6位实习生融入新工作、和老板真实相处的职场经历。董明珠、张翰两位老板则在观察室和主持人、明星嘉宾一边看真人秀一边讨论并点评各个实习生的表现。和其他也设有观察室的综艺节目不同，《初入职场的我们》观察室的嘉宾人选并不固定。目前播出的5期节目里，岳云鹏、张萌、杜海涛等先后担任过观察室明星嘉宾的角色，提供了他们的职场观点。有观众表示不太适应这种流动嘉宾的设定，他们会更好奇同一位明星嘉宾对某个实习生的看法是否会随着其在职场的不断成长而发生变化。

文海接受新京报记者专访时表示，请固定的明星嘉宾坐镇观察室，的确可以让节目更好看。固定嘉宾通常会以做综艺的心态对待这件事，他们了解每个实习生，甚至会配合节目组用很多方式把实习生的人物塑造起来，录制越往后就越顺畅。“如果想造梦的话，的确应该这样做。但这个节目不是想造梦的。节目的主线是真人秀，观察室是对真人秀的解读，同时传递一些不同的职场观。我们邀请不同的嘉宾加入，是希望他们分享不同的观点，也让观众听到不同的声音。我们觉得这对职场新人来说收获会更大一些。”