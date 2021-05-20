李春江出任上海久事男篮主帅，“七冠王”教头能带上海成功

来源：澎湃新闻

作者：胡杰、祁东

5月20日，上海久事大鲨鱼男篮终于官宣了球队的新帅——总冠军教头李春江。

其实，在上海久事大鲨鱼俱乐部官宣前，网络便已经传出李春江加盟上海久事男篮的消息。同时，还有网友拍到李春江现身上海火车站的画面。

上海久事男篮这一番操作并不难理解——对于球队来说，需要一位有实力有资历的本土教练迅速梳理球队，“七冠王”李春江是目前市面上最够格的教练。

而对于58岁的李春江来说，加盟球队体系清晰、资本雄厚的上海久事大鲨鱼，也是东山再起的绝佳机会。

“一江春水向东流”

巧合的是，上赛季李春江在教练组闲坐半个赛季，与上海男篮有着直接的关系。

2020年12月23日，彼时浙江广厦一胜六负处在最低谷，他们遇上了同样两连败的上海男篮，双方处境都不算好。

但孙铭徽伤缺，威尔森·钱德勒早已心猿意马高挂免战牌，让李春江更加捉襟见肘。虽然广厦在李春江的带领下砍下111分，但奈何上海队七人得分上双，弗雷戴特、邓蒙和罗汉琛三人，趁着广厦外线疲软同砍20+，广厦无奈吞下三连败。

自此之后，李春江放下广厦教鞭退居幕后，由王博率领广厦队。虽然公告上写着，李春江因执教压力过大主动请辞，但这只不过是CBA约定俗成的说法罢了……

执掌广厦的七个赛季，李春江的成绩有目共睹——每个赛季球队必进季后赛、拿过常规赛第一、赢下过抢七大战、闯进过总决赛舞台……当年那句“五年闯进总决赛”的军令状，更是让人看到李春江的豪气与自信。

不过，冠军教头的运气似乎都不太好。除了2017-2018赛季闯进了总决赛舞台外，广厦的季后赛之旅始终不尽如人意。他们几乎年年倒在季后赛首轮，而对手大多都是当赛季打入总决赛的球队——2014年的北京、2015年的辽宁、2016年的四川。

上个赛季广厦重蹈覆辙，被福建以下克上首轮出局后，李春江表示：“责任由我一个人来承担，我会给俱乐部和董事会一个交代。”

七年时间，李春江塑造了一支性格坚毅的广厦男篮；同样也是七年时间，李春江这根“皮鞭”也没法抽动广厦前进了，换一条才是最好的选择。

黄浦江畔，师徒重聚

“七年之痒”最终放手，而签约上海重新开始，这更像是双方共同的需要。

上海久事男篮经历两个赛季的沉沦，迫切需要有人带领他们走出低谷；李春江离开广厦，同样需要一支有竞争力的CBA球队为自己证明。

而对于上海男篮，李春江一点也不会感到陌生。

董瀚麟自2008年进入联盟，生涯前三个赛季便拿到三连冠，彼时正是在李春江麾下。从广东转投上海的第一年，遇到执教广厦的李春江，董瀚麟赛前热身时还要前去寒暄几句。

鞠明欣虽然没有在李春江手下效力过，但他出自宏远青训，早年间便听过李春江的教诲。

至于刚刚加盟上海的刘铮，曾在广厦效力4个赛季，被李春江亲自调教成联盟数一数二的防守尖兵……

此外，据中国国内媒体透露，除了李春江担任球队主教练外，李秋平也有望重返俱乐部，担任球队顾问一职。

当下or未来，李春江的答案是？

李春江担任上海久事男篮主教练，最先需要解决的问题便是球队阵容的捏合。

这两个赛季，上海队引进了太多球员——从区俊炫到何重达，从刘铮到可兰白克，上海男篮纸面实力不差，但打起来却总差点火候。

顺风时，上海久事男篮总会展现出不俗的实力，即便是在广东、辽宁、新疆面前也能变身“巨人杀手”；但一旦逆风，球队也会在天津、福建面前成为“送分童子”。

归根结底，还是上海男篮重攻轻守的风格，球队没有一套成熟的防守体系。上赛季，上海队进攻效率115.0排在联盟第八，但防守效率却是115.7排在联盟第14位……

恰巧，李春江的铁腕治军正是他一贯的风格。无论是7冠王时期的广东，还是如今的广厦，防守都是放在首位。

2019-2020赛季，当时广厦外援更换极为频繁，可即便如此，广厦在防守效率上仍然位居联赛第三，仅次于京粤两队。

除此之外，李春江每走到一处，都会挖掘出一众年轻球员。广东时期不必多说，胡金秋、赵岩昊和孙铭徽的广厦三少，也都是在李春江的羽翼下成长起来的。

而如今的上海男篮，在年轻球员的储备上也让人艳羡：去年的U19全国青年联赛，上海队时隔20年再度夺冠，球队四人入选国青；上赛季效力于NCAA一级联盟球队里海大学的李弘权，也有望在新赛季代表上海男篮出战；至于赛季中期加盟球队的郭昊文，同样是联盟中的顶级天赋。

当下，球队有可兰白克和刘铮这样当打之年的球员，还有张兆旭这样的老将，正是冲击好成绩的时候；而郭昊文、区俊炫等人的成长，则需要大把机会不断“练级”。

那么对于上海男篮来说，究竟是需要当下还是未来，是李春江需要做出的选择题。不过这位极具性格的冠军教练，心中想到的应该是那句经典台词：“我全都要！”