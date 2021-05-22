揭秘《我要我们在一起》 屈楚萧饰演的男主没有冻死？

来源：新京报

由沙漠执导，屈楚萧、张婧仪主演的爱情电影《我要我们在一起》已于5月20日上映，上映首日票房破亿元。该片改编自网络长帖《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》，讲述了吕钦扬和凌一尧的十年爱情故事。



2013年，作者李海波在豆瓣小组开帖《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》，以吕钦扬和凌一尧的名字，连载了一段爱情长跑故事。帖子贴近生活的情感历程，感动了千万网友，跟帖多达113页，著名电影监制陈国富也被戳中，2013年2月便买下了改编权。联系的过程也很戏剧化，当时作者李海波为了赚钱，在外省海边务工，陈国富联系他时，他还以为是遇到骗子，陈国富随后写了一张纸条，拍了张照片发给他，才相信。

李海波说：“我当时特别缺钱，但他们给的价格不是最高的，之所以舍多取少，是因为他们承诺要去潜心打造一部优秀的作品，这与别家‘趁热度赶紧找人拍出来’的表态截然不同，事实上，他们也兑现了当年的承诺。”



陈国富早在2013年买下版权，但电影迟迟没有开机，2021年才上映，历时8年时间，他说：“我怕我对这个故事的期待会有一些老旧，我在等一个更年轻的导演”。直到他看了2017年的一部热门网剧《你好，旧时光》（豆瓣评分8.7分），“我觉得这就是我想要的调调”，终于等来了执导该剧的90后导演沙漠。新京报记者独家专访导演沙漠，听他讲述如何将网络热门帖子改编成符合电影戏剧冲突的剧本，并表示影片男主人公“冻死”的结尾其实是开放式。



保留“就是没有你”等原作细节

2018年春节之后，导演沙漠和编剧一起开始正式进入剧本创作阶段。在沙漠看来，长帖作者的文字是非常有魅力的，仅看到一些很琐碎的细节都会让读者觉得津津有味。但是剧本的文字是偏枯燥的，所以转化到剧本的时候，发现故事有点像一个10年的流水账。“我们主要克服的困难就是，怎么能让它更符合电影的规律，比如三幕剧或者更强烈的戏剧冲突，这是我们改编的主要工作。”

“帖子传递给我的那种不离不弃，我们要在一起的那种执念，是一种超越了时间的永恒的东西，让我一直有动力把它转化为电影”。在改编过程中，沙漠也保留了帖子中的一些细节和台词，比如原作者为了赚钱去海边务工，严重晒伤，电影中也做了还原，还有原帖中比较戳人的对白：“吕钦扬,我要结婚了,和我们以前想象的一样,有鲜花拱门,有红地毯,有白婚纱黑礼服,但就是没有你。”在电影中也成为一大泪点。

将文字转化成影像的过程中，为了在保留原文细节下更具电影感，编剧团队足足用了15个月进行剧本打磨。监制陈国富也都全程参与其中，给导演很大的创作自由，“他会站在我的角度去想，一直是一种顺水推舟的方式，对于青年导演来讲，特别重要。”沙漠说。

开拍前演员以角色口吻给对方写信

片中屈楚萧饰演的吕钦扬和张婧仪饰演的凌一尧的爱情故事跨越了10年时间，导演希望让两个年轻的演员，能随着故事的发展，逐步进入到角色，出于对演员的考虑，整个拍摄从大的故事来说是顺拍的。

屈楚萧和张婧仪两位演员是第一次合作，拍摄之前，除了做一些表演训练之外，监制还给两人留了作业，让他们每天以角色的口吻给对方写一封信，就这样大概交流了半个月，直到开机。开机之后，导演在片场基本也不会叫演员名字，都是以角色名字称呼，就是为了让演员能尽快成为角色。

片中，屈楚萧饰演的吕钦扬做过工地监理的工作，开机前半个月，剧组联系了一家山东的工地让他在那实习，熟悉工地上的工作，和工人们同吃同住。

片中有一场戏，吕钦扬和凌一尧来到还没有装修好的毛坯房里，想象着将来自己的家的样子，进行了一场无实物表演。导演只是大概的规定了一下家具摆放在什么位置，然后就让两位演员即兴发挥。屈楚萧打开冰箱门拿了一罐饮料，打开喝了一口，扔给张婧仪……那场戏基本是靠演员的即兴发挥。

将转身掉泪戏改成向隅而泣更“触动”

片中吕钦扬为了给女友更好的物质条件，去了新疆工作，有一些很极端的戈壁、冰雪环境。这些戏是在内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗拍摄的，这里离市区有两个小时的车程，剧组直接在平地上支起帐篷驻地拍戏。

有一场戏，吕钦扬接到了凌一尧的电话，凌一尧告诉她要结婚的消息。真正拍摄时，导演沙漠亲自上阵，分别与两位演员打电话，给他们搭戏，对台词。“每次我在对戏的时候，也会不自觉地投入感情，也可能是演员的表演传递到了我这里。”沙漠说，这场戏也是剧组的杀青戏，在一个山坡上，风吹得很刺骨了，同时还要兼顾表演，真的挺不容易的。

凌一尧毕业之后，找了一份银行柜员的工作。有一场戏，前来办业务的是她高中老师。她刚想说自己叫凌一尧，结果高中老师脱口而出“吕钦扬”的名字。原本剧本的设计是，张婧仪饰演的凌一尧转过身，一滴眼泪掉了下来，当时很快就拍完了。但后来导演看回放的时候，觉得对于观众来说，这戏有点太直白了，应该有个情绪。因为两人三年没见，忽然听到有人叫“吕钦扬”的名字，会立刻触动到她，而这个触动是需要反应过程的。所以，导演让张婧仪走到复印机前，只留了一个在角落里哭泣的背影。

开放性结局看观众对“一滴泪”如何理解

原帖作者为《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》的故事写了几种不同的结局。作为对原帖的尊重，电影也延续了开放式结局的设定。

电影中，吕钦扬在新疆的一场风雪中迷路后被冻死。但导演沙漠说，也不能完全说是被冻死了，如果是的话，他其实后面还流下了一滴眼泪。“我希望这是一个开放式的结尾，把结局的可能性留给观众，和观众一起去完成。你想象它是什么样的，它就是什么样的，也许男主角被冻死就是电影结束的那一刻，也可能他流完了那一滴眼泪，就活过来了。”