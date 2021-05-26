飙车戏“飙”过头 观众竞相吐槽

来源：北京晚报

随着环球影业出品的《速度与激情9》的全中国公映，电影市场终于迎来久违的兴奋。该片自21日公映两天，收获了6.83亿元（人民币，下同）的票房，吸金速度惊人。伴随着票房的节节攀升，该片的口碑和评分却在不断创新低，成为《速度与激情》系列中评价最低的一部。

观众对于这个系列电影情有独钟。在中国影史票房榜上，《速8》（2017年公映）和《速 7》（2015 年公映）在所有进口片的票房中排名第二（26.7 亿元）和第三（24.2 亿元），仅次于《复仇者联盟4:终局之战》（42.5亿元）。此次《速9》选择提前在中国公映，可见片方对于中国市场的信心。在此前的中国首映式上，主演范·迪塞尔通过视频透露，这个系列将拍成10部，其中《速度与激情10》将会分为上下两部，作为系列的完结篇。为此，《速度与激情9》特意请来了林诣彬回归执导，他此前曾经拍摄了这个系列中的4部，是将这系列影片推向全球的最大功臣之一。

意外的是，《速9》中国公映后，口碑却一再下滑。目前，它的网评分已经下降到了5.6分。有观众吐槽说：“戏说不是胡说，跑车动作题材都拍成科幻片了”。2001年，《速度与激情1》公映，这部影片中的赛车场面，还是非常写实的，它对街头赛车文化的真实再现，被赛车爱好者们一致推崇。但随着该片逐渐走向国际市场，影片中的赛车场面也逐渐从写实走向了奇幻。到了《速9》，主创们走得更远。影片中，泰吉和罗曼在同伴的帮助下，将一辆1984款庞蒂亚克·菲耶罗汽车进行了改装，用飞机引擎作为发动机，冲向了茫茫太空，两人最终坐在这辆车里，在太空里撞毁了一颗卫星，但车体依然完好无损。显然，观众对于这种过分夸张的画面越来越不耐烦，有观众调侃，“干脆下一部电影就取名《速度与激情10：星球大战》。”

虽然剧情和动作场面被观众吐槽，但他们也不得不承认，作为一部相当不错的爆米花电影，《速度与激情9》依然代表了世界电影制作工业的最高水准和动作电影“想象力的天花板”。尤其是片中层出不穷的汽车，带给观众超乎想象的视觉冲击力。在影片第三幕追车戏中，有个重要的“主角”，那就是一辆名叫“征服者号”的三节装甲车，4.3米高、26吨重。团队花费了4个月的时间才制作完成了两款从机械、电力到质地方面均满足拍摄需求的“征服者号”装甲车。“征服者号”也叫“卡车之母”，电影汽车指导亚里克斯·金感慨道：“这是我在银幕上见过最大的车，也是我造过的最大的车。”

