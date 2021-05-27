暂停海选？《中国好声音》学员从来不是“海选”出来的

来源：红星新闻

作者：任宏伟

近日，有网友爆出《中国好声音》节目的一则通知，通知中明确写道：接国家有关部门通知，要求停止一切综艺节目的海选活动。节目组表态坚决拥护国家相关部门决定，就此停止2021年在全国所有的海选活动。

虽然《中国好声音》官方未对停止海选的传闻作任何回应，但红星新闻记者了解到，“好声音”的海选只是灿星制作的战略合作单位在全国范围内开展的地面活动推广。最终在节目中出现的选手，并不采用海选方式，而是由导演组到全国各地区挖掘学员。同时，也传出其他选秀节目停止海选的消息。对此红星新闻记者了解到，不少节目的确暂停选手海选，预计在八月之后才会通过新的方式选拔选手。

对于网友传出《中国好声音》暂停海选的消息，虽然官方没有正式回应，但是红星新闻记者通过多个途径了解到确有此事。但是众多网友有认知上的根本偏差，以为暂停海选就会影响到今年的“好声音”。今年“中国好声音”迎来第十个年头，各方面的筹备工作正在紧锣密鼓进行中，包括它的官方账号一直在发布这十年来的经典回顾。作为从第一届“好声音”便开始采访报道好声音的红星新闻记者，很清楚节目并不采用海选方式，而是由导演组到全国各地去挖掘学员。“好声音难觅，这是客观存在的，我们导演组在全国寻找好声音，真是碰上一个算一个，有些是圈内音乐人、电视人介绍的，既然是在行业内，有过参加其他选秀经历也并不奇怪。此外导演组还会到一些酒吧、专业院校去挑选，甚至某些大型企业的工会、文工团去找。”灿星制作副总陆伟曾这样告诉过红星新闻记者。

所以，《中国好声音》的海选，是灿星制作的战略合作单位，在全国范围内开展的《中国好声音》地面推广活动。红星新闻记者了解到，这一类的海选是下沉到各个城市，由官方授权单位授权给各个城市的执行公司，然后各自举行。之前有其他城市的海选执行公司表示已经接收到相应通知，并按照要求暂停了海选。当然，也有一些承办公司通过其他方式来弥补损失，比如把海选赛事换成“好声音盛典”之类的。“各个城市的海选主办方，前期投入了资金和人力，还有很多有当地的赞助商进入。所以如果暂停或者取消海选，这些损失谁来补偿？所以即便不能举行海选，也会采取用相关部门允许的方式来完成相应赛事。”一位曾承办过海选分赛区的公司老板告诉红星新闻记者。同时，红星新闻记者从好声音成都赛区主办方了解到，他们现在做的是“中国好声音十周年音乐庆典”，并没有涉及海选部分。所以，网络上传出“好声音今年停办”的传闻，目前看来不属实。之前曾官宣担任今年《中国好声音》导演的周杰伦，也通过所属经纪公司杰威尔表示：“目前还没收到制作单位任何进一步通知。”红星新闻记者也了解到，因为今年是“好声音”的十周年，所以导演组非常重视。“前期的学员选拔已经告一段落，现在导演组非常忙，每天要听大量的歌，选出最优秀的学员。”相关知情人向红星新闻透露道。

至于传出今年其他选秀节目也受到了影响，红星新闻记者也通过多方了解到，的确不少节目暂停了海选。“《创造营》今年的海选原本计划在6月中旬，目前我们也收到通知，这个时间要延后。”成都一家练习生公司老总告诉红星新闻记者，他表示的确受到了之前《青春有你3》引发的“倒牛奶事件”影响。“之前在上海举行的爱奇艺世界大会，在招商环节，完全没有偶像节目的讯息。据我了解，他们也在做很大的整改。然后《创造营》，可能在比赛形式上有很大的改变。会把节目拆分成唱歌、舞蹈等竞技类赛事，而不再是成团出道。”红星新闻记者了解到，在经历一系列选秀节目的负面消息后，更多的平台、节目制作方，会积极响应号召做出很大的改变。“我个人觉得‘海选’只是很浅层次的问题，更主要是平台制作方，对节目内容、形式的把控。如果你只是换个壳，肯定相关管理单位也不会轻易通过的。”该负责人还表示，因为国家相关单位对选秀节目的管控，让很多专门为了上节目才成立的新公司，会非常难做。“有很多新成立的练习生公司，就是图参加节目。如果节目形式出现重大变化，不再以‘成团出道’为最终目的，这些公司的生存环境会很难，背后的投资方也会动摇。”