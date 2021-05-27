中国首支NFT数字音乐公益拍卖 阿朵做了第一个吃螃蟹的人

来源：北青网

5月25日，苗族鼓舞武术鼓非遗传承人、新民族音乐发起人、创作歌手阿朵在个人微博公开发布了新作《WATER KNOW》的demo视频，据阿朵介绍，《WATER KNOW》是她「知道」系列的首支作品，也是中国国内（大陆区域）首支NFT数字艺术音乐作品，全曲通过蚂蚁链技术对歌曲进行加密，此次她还将封面和歌曲的署名权进行公益拍卖，拍卖所得拍款将用于壹基金壹乐园音乐教室项目的捐赠。此次把数字音乐、区块链技术、公益结合到一起，对于传统的音乐发行也是一次新的突破，阿朵可谓敢于尝试，成为了大陆区域“第一个吃螃蟹的人”。

据悉，此次阿朵的全新单曲《WATER KNOW》上链参与阿里拍卖520拍卖节NFT数字艺术专场进行公益拍卖。520拍卖节由阿里拍卖和中国青年报社联合主办，由蚂蚁链对参加拍卖的艺术品，全程上链加密生成了数字存证，透过阿里拍卖平台进行线上拍卖，由于区块链其特性「无法伪造」或「无法篡改记录」，所有环节做到确权、可溯源、流程公开透明，因而增加了系统的可靠性。值得一提的是，《WATER KNOW》上链仅十分钟，竞拍金额就突破10000元人民币；开拍一小时后，竞拍金额突破141711元人民币；开拍截止六小时时，竞拍金额已突破304271元人民币。粉丝与网友的支持与喜爱，为这场拍卖赋予了更温暖的意义，也正是他们和阿朵一起，在音乐的田野上播下了这颗希望的种子。

作为阿朵“知道”系列的首支作品，《WATER KNOW》像是她和粉丝以及所有听众沟通的桥梁，“水”这一种生活在常见的物质，变成了她与世间万物对话的介质，而整首歌曲则表达了她与生命对谈的状态，包含着她对人生经历、自然环境甚至宇宙万物的思考与感悟。而单曲透过“数字艺术存证”这样特殊的形式发行，不仅能和粉丝共享她的新作，表示她对粉丝的尊重与重视；还能以实际行动助力公益，与大家一起播下这颗希望的种子。

得一提的是，作为国内（大陆地区）首支NFT数字艺术音乐的公开拍品，阿朵于微博表示自己最后会将拍得者的名字放进《WATER KNOW》里，和她共同纪念这一次跨界跨次元的合作。每个人都可以欣赏，但只有一人可以拥有歌曲的署名权，这样新颖的合作模式也让大家感到十分惊喜。而且制作完成的歌曲将于6月底进行线上交付，让我们拭目以待。

从创立生养之地音乐厂牌，到新民族音乐发起人，一路走来，阿朵不忘初心，一直坚持着自己纯粹的音乐信仰。打破常规、敢为人先是她对音乐的执着态度，此次全新单曲《WATER KNOW》作为中国（大陆地区）首支NFT艺术音乐作品和大家见面，是阿朵对全新领域的探索，也是华人音乐与区块链结合的新尝试。借用阿朵的一句话“音乐具有无限的想象力，希望这一次尝试可以开启一个新的篇章。”感谢阿朵能带我们在这无限的想象力里，伴着音乐徜徉。