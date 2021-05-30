东京奥运会9.4万人入境 日本如何防疫？

来源：日经中文网

在举办东京奥运会及残奥会可能导致新冠疫情扩大的背景下，日本正以安全运营为目标推进筹备工作。在运动员的防疫措施方面，将阻断运动员与外界接触，构建“气泡式”防疫环境。从6月开始推进日本国内运动员的疫苗接种工作。包括相关人员在内，东京奥运会时将有9.4万人赴日。限制行动的措施是否有效受到关注。

相关人士最寄予厚望的防疫措施是为代表团等接种疫苗。日本奥委会（JOC）5月26日发布消息称，将从6月1日开始为日本代表团接种疫苗。接种对象除了约600名运动员和预计进入代表队的候补运动员之外，还包括教练，预计约有1600人。

接种疫苗并非义务，而是尊重运动员们的意愿。将在东京都北区的味之素国家训练中心实施接种，主要由各比赛团体的队医负责接种。据悉，7月23日奥运会开幕之前，预计所有接种对象都会完成两剂疫苗接种。

国际奥委会（IOC）认为，由美国辉瑞提供疫苗，奥运会开幕前各国和地区的约8成运动员都会完成接种。日本政府相关人士也充满期待地表示，“将大大降低感染风险”。

日本作为东道主，并非所有奥运相关人员都会接种疫苗。除代表团外，日本奥委会还另外确保了可供约1.8万人使用的疫苗，主要接种对象限定在直接接触运动员的人，包括志愿者以及裁判等。

东京奥运会期间，预定会场周边约有8万名志愿者，车站周边等约有3万名东京都的城市志愿者提供服务。在接种人数有限的情况下，各项防疫措施必不可缺。

包括残奥会在内，将有约1.5万名运动员赴日。在日本逗留期间他们将如何行动呢？东京奥组委等表示，将采取严格的限制措施以控制感染风险。核心措施是阻断运动员与外界接触。

按照运动员防疫手册《The Playbook》，运动员的行动范围主要限定在奥运村、比赛场馆、训练场馆。奥运会期间，运动员需要待在巨大的“气泡”中度过，不允许前往旅游景点和外面的餐饮店等。

在出行方面，原则上禁止运动员使用公共交通工具，需要使用巴士等奥运会专用车辆。为了保证防疫措施的有效性，如果运动员违反规定，有可能会被剥夺参赛资格。日本政府将在奥运村等处安排工作人员，监视运动员是否遵守防疫规定。

访问日本的竞技团体及媒体等相关人员的疫情防控措施也需要落实。据东京奥组委预测，约有5.9万名相关人员参加奥运会，参加残奥会的约有1.9万人。为了节俭办奥运，相关人员的人数已比延期前的预想减半，但仍为运动员的约5倍。相关人员的数量多，比运动员更难以严加管理。

作为住宿设置，东京奥组委建议相关人员使用奥组委准备好的酒店，也允许他们自己安排住宿。目前东京奥组委正与400家酒店进行交涉。据悉这些相关人员入境日本14天后，可以使用公共交通。奥运会期间，所有运动员每天都要接受新冠病毒检测，但这些相关人员的检测只持续到入境后第3天。以后则根据与运动员的接触情况，进行检测。

作为新冠疫情边境管控措施，运动员及相关人员等前来参加奥运会的人都要提交与滞留场所有关的承诺书。如果不遵守承诺书，日本政府还考虑将其强制遣返。日本官房长官加藤胜信5月17日表现出强硬的姿态，指出“将对违反事实和居留情况等做出综合判断，还可能走强制遣返程序”。

“我们的立场没变”，美国总统发言人普萨基在5月25日的记者会上表示支持日本努力举办奥运会的方针不变。虽然美国国务院对美国公民发布了不要前往日本的警告，但美国仍坚持派遣奥运代表团。

确保服务奥运会的医护人员也是一大课题。随着节俭办奥运，所需要的人手比原计划减少。但据东京奥组委估算，奥运会每天最多需要230名医生、310名护士。

原计划作为重点派遣单位的大学医院为应对新冠疫情，缩小了派遣规模。人才确保困难，东京奥组委通过日本体育协会征集拥有专业资格的体育医生，招到了约400人。据说确保医生已有眉目。

东京奥组委主席桥本圣子表示“医务工作者已招到8成左右”，但护士还不够。将向护士学校及医疗类人才派遣公司等广泛寻求帮助。

日本看护协会在收到奥组委派遣约500名护士的请求后，已要求都道府县的看护协会提供帮助。不过，进展并没有想象中顺利。因为在新冠疫情下，日本各地方的医疗体制紧张，疫苗接种也需要人手。

茨城县看护协会在奥运会决定延期前曾答应协调41名护士，但延期后减到了13人。一名看护协会的负责人表示“新冠疫情爆发后，医疗现场变得非常艰苦，护士纷纷辞职”。建立奥运会的医疗体制还需要考虑到日本各地区的医疗现状。

