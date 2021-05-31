白银越野赛给跑圈按下暂停键 超60场比赛延期或取消

来源：华西都市报

5月22日，中国甘肃省白银市景泰县黄河石林景区举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛遭遇极端天气，21名参赛人员遇难。

该事件引发了社会一场大讨论和反思，“马拉松”被推上了风口浪尖。

事发至今，舆论在扼腕之余，也有诸多追问。这场“夺命越野跑”，也给跑圈按下了暂停键。

5月26日，跑友圈的话题聚焦各类“比赛延期”的通知：2021“丝绸之路”宁夏-银川马拉松赛组委会发布公告称，受到疫情和天气等因素的影响，组委会决定启动大型赛事熔断机制，继续延期原定于5月30日举办的比赛；原定于6月13日举办的2021兰州马拉松宣布延期；浙江省体育总会发布《紧急通知》，暂停中长跑和越野赛等有关赛事活动举办。

截至记者发稿，已有超过60场比赛延期或取消。如何更安全举办各类赛事，也引发了圈内人的思考。

资深赛事总监发声 思考：“比赛前提是尊重生命”

5月26日上午，华西都市报、封面新闻记者采访到资深赛事总监、酷爱越野跑多年的林峰（化名），他直言，“比赛的前提就是尊重生命，保证每一个参与者的安全。这是比赛的首要目标。至于说从比赛获得多少收益或者利益，这都是次要的。你连参与者的生命安全都保证不了，那这个比赛就可能是失败的、不被认可的比赛。

林峰表示，一场赛事，每个参与者，不只是运动员，包括志愿者、救援人员、工作人员，每一个人都要买保险，每一个人都要去培训，要告诉他们首先要明白自己所处的环境的安全性。“只有你是安全的，才能投入到服务当中去，才能去参与这个赛事。对参与者来说，如果你在参加比赛的时候遇到了极端天气或者地质灾害，你的人身安全已经受到威胁了，你要选择退出比赛，我不建议再继续比赛，不能再硬撑。”

对于主办方如何才能更安全办赛事，林峰建议：“主办方在资质审查时一定要非常严格，此外还要进行强制装备检查，这需要在赛前有一个预判。比如越野赛事，装备是必不可少的。如果在高海拔的地方，除了冲锋衣，还要抓绒保暖衣物、羽绒服，都是必备的。紧身衣也必须属于保暖系列，或者长衣长裤，这样在遇到极端天气时，最起码比短裤好得多。个中细节，比赛前赛事总监一定要在现场督导。一定要强制参赛者带齐装备，或者请他立即退赛。”

林峰还提到，除了赛前强制装备的检查外，“在快要上高海拔的地方，还必须配备工作人员或者裁判，“在CP点上还要做检查，强制装备如果说不合格，就把他退下来。”

建议：越野赛不要设置奖金

林峰强烈建议所有的越野赛不要设置奖金。“设奖金本身的风险就很大，尤其是对前几名而言，是参赛的关键因素。这样的话，他会选择更加轻量化的一些装备，或者说他的装备可能会准备不足。如果你组委会本身就要邀请这些选手来收获更多流量、获得更多关注，那么组委会是在“故意宽容”。“我们之前参赛看到过类似的事，组委会邀请的精英运动员在强制装备检查这一块，要求不像对普通运动员那么严格。如果不设置奖金，那所有运动员都是一样的，不管是精英还是大咖，都得按照规定的流程来，所有人都是公平的。”

“夺命越野跑”的发生，让林峰觉得“未来的越野赛会走向更专业化。”在他看来，这类赛事的主办方，由一些经验比较充足的人来做，可能会更了解跑者需要什么，知道什么地方会出现极端天气，或者容易发生高反、意外的地方。对此，林峰提出了“五定”，即定方案、定措施、定时限、定责任人、定资金。

未来走势需要观望 “赛事要注意补给，保证安全”

某越野赛事运营总监李先生（化名）告诉记者，他运营的赛事原计划于下月举行，如今决定将比赛推迟几个月，需要先“观望一下情况”。

李先生表示，受到黄河石林越野赛事件影响，有一部分选手选择了退赛，另外赛事的成本也相应增加。“从前天开始，我们就陆陆续续收到了一些退赛的申请，数量还不算少。很多人的理由就是家人强烈要求他们退出，反对他们参加任何形式的越野赛。为了安全考虑，我们的比赛还进行了调整，砍掉了长距离组别的比赛，保留下来的比赛是短距离低组别的比赛。从这个方面来看，影响还是有点大，不过我觉得不算是很致命的影响。”

“如果未来赛事要收紧的话，我觉得也不是坏事，具体要看从哪个方面来看。我觉得并不是说以后就不搞这项运动了，而是要注意补给，保证安全。现在暂停这些赛事，应该也是督促大家加强检查，看看有没有风险，在赛道、救援、志愿者、补给等方面，能不能再去做更多的优化，我觉得应该是这样一个思路。”李先生说。

谭先生是一名越野跑爱好者，原计划在今年参加多场赛事，有五场比赛已确认参加。除了在5月2日已完成的亚沙赛之外，剩下的几场越野跑都安排在了下半年，包括到兰州参加100公里越野跑挑战赛。谭先生告诉记者，他现在已没有心情去兰州参赛了，这项赛事他已经计划退赛。

谭先生透露，他所在的圈子里有多名跑者都参加了在白银举行的越野赛，有成功撤退的选手，也有永远留在了那里的人：“我有朋友没能走出那片山脊，得知这个消息之后，我每天都很难受。那么优秀的一个人，没想到就这样走了。”