该让“她综艺”歇一歇了

来源：“壹娱观察”微信账号

作者：王心怡

#陈建斌和蒋勤勤冷战戴一个星期墨镜##张翰曾三年半不拍吻戏#，两条由《妻子的浪漫旅行5》引发的话题持续在微博热搜榜上延续热度。

这从某种方面说明《妻子的浪漫旅行5》在制造话题上依然保有实力。但与此同时，是它在口碑和播放情况等维度似乎不那么优秀的表现。播至第七期，《妻子的浪漫旅行5》豆瓣评分为5.7分，来到了五季以来的最低分。在云合数据、艺恩数据等平台的周榜、月榜上，《妻子的浪漫旅行5》进入前五的情况也并不多见。

不止这一档节目，今年以来，大部分“她综艺”都出现了口碑、话题、播放情况等多个方面不尽如人意的情况。“她综艺”市场上，不少曾经引起过高话题、讨论的综N代纷纷回归，也有不少新垂直品类的开发，然而这批上新的“她综艺”实践成果是，先别提爆款，能持续引起较大声量的也不算太多。

“她综艺”依然是各大平台积极并乐于布局的综艺品类之一。这或许是由于大部分综艺节目的受众以女性为主，而对于女性议题、女性视角的关注则更可能切实关切到女性群体所面对的现实，在或焦虑或治愈中，能够给予节目深刻的立意，并能够击中目标受众的痛点，引起共鸣。

同时，在“她经济”之下，“她综艺”也更容易获得广告商的青睐，也就有可能增加广告的效果。毕竟，美妆、母婴、生活用品、饮料、家居等各种品类出现在这类节目中都有极高的契合度，同时，这些产品的受众又可能与节目的受众重合。

不过，当不少“她综艺”纷纷出现哑火或疲态，纵使在此之上以垂类等作为破题、出新之法，制作方们、平台方们也应该考虑下“她综艺”的市场空间，如果说这批“她综艺”最重要探讨的实质话题都大同小异化，适当放缓脚步也是不错的选择。

“她综艺”种类剧增，却效果越来越差？

不可否认，“她综艺”是过去五个月综艺市场的“主力”之一。

壹娱观察总结了今年截止到目前已上线的“她综艺”，发现有10档左右的节目已经播出，这还不包括平台为开拓“女性赛道”所推出的诸如恋爱、社交等其它品类节目。

已播出的“她综艺”以视频平台自制为主，也有“反向”输出给卫视的情况出现。触及的关系包括恋爱、夫妻、婆媳等，关注的群体既有30+女性，也有未婚、职场妈妈、银发族等，以脱口秀、“真人秀+棚内观察”等多种方式加以呈现。

芒果TV深耕女性赛道的布局，又让其成为“她综艺”最大的输出者。五个月内，芒果系制作、上线的该品类节目比例超过总数的一半。

只是，如上文所说，从播出情况来看，这些节目在口碑、播放、话题度等至少一方效果都不算出色。

作为去年爆款节目的第二季，《乘风破浪的姐姐2》并没有继续这一系列的高话题度，去年逢节目更新便“屠榜”热搜，节目中不少姐姐成为大众关注、讨论焦点的情况并没有过多出现。整季节目呈现出不温不火的局面。

实际上，如果从这几档节目来看，并不是没有能够引起话题的。比如《怦然再心动》中王子文的“我有一个孩子”以及“与吴永恩走进现实”，都让这一节目成功成为引爆微博热搜而引起热议和关注的节目。《我是女演员》也因为嘉宾导师的选择而引起不少的吐槽，成为不少二创的内容之一。上述提到的《妻子的浪漫旅行5》每次更新也能在热搜等平台看到其相关话题。

只是，大部分“她综艺”都出现了疲态。《婆婆和妈妈》第一季的豆瓣评分为6.3，配合着当时在《乘风破浪的姐姐》具有高话题度的伊能静等嘉宾，也让节目自带更多的关注度。而新一季这一评分则来到了5.3，截止到目前评分人数也只有1200多人。而其他的诸如《你好，另一半》《上班啦！妈妈》《让生活好看2》等都未产生较大声量。

而上文提到的《我是女演员》更是来到了豆瓣2.5分，或创下综艺节目最低分，节目遭到了众多质疑。

或许从某种程度说明，观众对于“她综艺”的或审美疲劳、或更高要求正在出现。“她综艺”需要更多新的刺激点来重新夺回受众的关注。

不过，毋庸置疑，“女性赛道”仍然是各平台自制节目的重点布局之一，而“她综艺”又是其中的侧重之一。比如芒果系在已经推出的聚焦家庭代际关系的《婆婆和妈妈》、夫妻关系的《妻子的浪漫旅行》等综N代之余，尝试了熟龄女性恋爱社交的《怦然再心动》。

腾讯视频也改变了《让生活好看》“以年轻艺人的独居生活为切入口，展现都市独居青年的生活样貌，引领年轻人的独居生活方式”的主题和男女艺人搭配的被观察对象配置，第二季选择以全女性组成被观察对象，聚焦于各年龄层的单身女性，打出了“她的生活，就很好看”的理念。

同时，根据各平台的待播计划以及发布的2021年综艺片单，“她综艺”也依然可见，不少也向着更垂直的方向迈进。

比如爱奇艺的《爆裂舞台》以音乐竞演为载体，目前已官宣韩红加入，网上也出现了陈卓璇、陆柯燃参与录制的上班图。腾讯视频《黑怕女孩》聚焦于女rapper，根据网络消息推测目前已经在录制中。而诸如《请吃烧烤的姐姐》《容我Sa个娇》，从嘉宾配置来看，似乎都走起了类似《我们是真正的朋友》《恰好是少年》这样原生友谊的路子，看点也大概率在老友的互动上。

在已形成稳固季播节目基础上，推出更多更垂直、更多类型，聚焦不同关系、讨论不同议题的节目，这或许是“她综艺”可行的、好的破题之法，不过，从已经被播出的节目来看，“她综艺”虽然总有“跃进之法”，但是所要面临问题加倍而至。

“她综艺”怠倦感：“枯竭”的女性议题和嘉宾、严重的内容同质化

“她综艺”是指以女性为综艺主角，围绕她们的生活、工作、情感、社交等话题展开讨论，折射当下社会中女性的世界观、价值观、人生观的节目。

顾名思义，女性议题，尤其是当下存在并引起关注的女性议题，是“她综艺”创作和表达的核心之一。

事实上，绝大部分“她综艺”也确实以这些为切入口和节目内核。比如《妈妈是超人》《不可思议的妈妈》等以母亲、育儿为切入口；《女儿们的恋爱》《女儿们的男朋友》等节目大多采用“真人秀+棚内观察”的形式，将女性恋爱与父女代际关系融合在一起；《婆婆和妈妈》等则聚焦婆媳关系，将这一在婚姻中常见的关系呈现在观众面前。

同时，随着社会对熟龄女性越来越多的关注，更多反映、聚焦这一群体的节目也开始出现。

《乘风破浪的姐姐》无疑是其中最成功的节目之一，“三十而li”的主题，让节目在去年也收获了不少好评。

刚刚上新的一档《上班啦！妈妈》，将职场妈妈推至观众面前，产后复工、家庭与工作两种环境下状态和身份的转换等，也符合当下的女性议题。

这当然会引起目标受众的共鸣，进而推动节目产生高话题、热度，不过，这也是导致“她综艺”出现疲态的重要原因之一。

绝大部分“她综艺”正是“陷在”了婚恋、婆媳、育儿、友情、30+女性困境等话题之中，或许与当下受关注的女性议题数量有限有关。但这也从某种程度说明，以女性议题切入口和核心表达的“她综艺”正在趋于同质化。

关注“女儿们恋爱”的有过好几档，以夫妻关系为呈现内容的也有不少每年都回归一次，融入代际关系的更是不在少数。

在通过一系列综艺将女性从恋爱、婚姻到生子，甚至网传有节目聚焦“离婚”的一生以及其中涵盖的诸多关系呈现给观众之后，如果找不到新鲜的元素，同质化内容重复开发，“她综艺”很难再“取悦”到观众。

除了议题，“她综艺”的另一同质化表现在嘉宾选择的相似性。

来看看这类节目选择的嘉宾：伊能静，2017年参加了《妈妈是超人2》，去年接连参与了《乘风破浪的姐姐》《婆婆和妈妈》，今年又在《上班啦！妈妈》中担任观察团成员。王子文曾在《女儿们的男朋友》中担任观察团成员，今年出现在了《怦然再心动》和《听姐说》中。沈梦辰除了《乘风破浪的姐姐》，也参加了《听姐说》和《让生活好看2》。刘涛分别出现在了《妻子的浪漫旅行5》和《我是女演员》中……而以夫妻形式参与综艺的，黄圣依与杨子、蒋勤勤与陈建斌等嘉宾又是“常客”。

除此之外，两季《乘风破浪的姐姐》还向“她综艺”输送了大量的可聊育儿、可聊婚姻、可聊独居生活等的姐姐。

这些或独立，或带着妈妈、妻子标签的女性，或者需要强化一些标签的女性，因为与节目表达契合等原因，让她们成为“她综艺”的优先选择者，而又让这类节目从人员配置上出现相似感。一个人的故事反复讲、一个人的标签反复强调，也就很可能让观众失去新鲜感。

再加上将议题抛出之后的焦虑感如何化解，以明星呈现这些议题、关系是否具有真实性、普适性等，也让“她综艺”困境加剧。

不过，也如上述所说，各平台、制作方也在积极寻求解题之法，一些更加垂类的“她综艺”即将被推送至观众面前，这样的创新之下，或许可以带来一定的新鲜感。比如说爱奇艺《爆裂舞台》打起了女偶像舞台竞演的主意，而腾讯视频的《黑怕女孩》又在疲软的嘻哈节目中将女性选拔作为核心主题......更年轻化的职业女性和创作者能否打开“她综艺”的新篇章？

然而，垂类意味着节目可触及的受众更加有限，从某种方面也限制了节目引起更大声量和关注的可能性。如何克服、呈现效果如何还需检验。

但是，可以预见的是，当下女性议题的火热，以及女性观众为综艺市场的主力让“她综艺”依然不可能退出市场，不过在议题、嘉宾等同质化趋于严重的情况下，对于“她综艺”的开发和布局似乎也可以再进行一些考量了。

选择适当地让“她综艺”歇一歇，找到更好的切入角度再出发，也才能让其综艺本身想要探讨的女性话题更具影响力。