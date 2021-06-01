杨牧最后的诗集“微尘” 未定稿藏艺术的秘密

作者：陈宛茜

“有人以回旋之姿穿过／大片芦苇，光影的渊薮／美的极致渐渐蜕除身体程式／完成它单一的灵魂”。这是诗人杨牧生前未发表的诗作“微尘”，收录于最后一本诗集“微尘”之中。和杨牧其他诗集相较，这本诗集破例收录大量诗人字斟句酌、反覆修饰的手稿，让读者阅读诗人灵思诞生的过程，以及创作之初最赤裸的灵魂。

杨牧去年辞世，遗作“微尘”最近由洪范书店出版，收录杨牧生前未发表的诗作，包括六首未定之作与十首未结集诗稿，由和杨牧共同创办洪范书店的挚友叶步荣定名为“微尘”。

洪范书店表示，“微尘”收录杨牧自编诗集“长短歌行”之后的未结集作品，以及不曾发表的未定稿。每首诗均附录手稿，有的手稿甚至多达七种版本，包括初稿、修订稿与定稿。从这些一改再改的手稿，得以窥见诗人如何完成一首诗的艺术秘密。

杨牧写作坚持使用钢笔，让书房充满节奏的声音。他还有自己专用的300字稿纸，亲自设计行、格之间的距离。因为杨牧创作、翻译时字斟句酌，一首诗往往修改多次才会定稿，稿纸中行与行之间的距离因此特意加宽，留下大片修改的空间。“微尘”一书中可看到杨牧专用的300字稿纸，落款包括洪范、中研院中国文哲所、东华大学，标志杨牧不同的人生阶段。

但杨牧生前从不以原稿示人。国家图书馆去年8月举办杨牧纪念特展，这才展出不少杨牧手稿。负责整理手稿的作家谢旺霖表示，杨牧对于所出之文字必求慎重，总以誊清的手稿反覆斟酌修整，才得以示人。此次“微尘”破例收录各版手稿，希望呈现诗人完整的创作过程，并借此回望他一生不懈的追寻。

谢旺霖指出，这些诗稿不只命题一改再改、每一稿的行文往往遍布难以计数的笔划涂抹、删除、调动与琢磨取舍，盯着这些诗稿“恍如看到诗人独坐于书房桌前，沉默向灵魂深处探索、埋首苦思振笔、为了每个文字寻求它最适宜的位置。”