里约奥运最佳重回巅峰！朱婷再添新帮手，她能打动郎平吗？

来源：新浪网

作者：懂个球

日前，在意大利里米尼进行的2021赛季女排国家联赛已经进入了第二周的争夺，替补阵容出战的中国女排在先丢两局的不利情况下上演了惊天大逆转，最终五局苦战艰难击败欧洲强敌德国女排。值得一提的是，本场比赛的转折点和关键小姐是里约奥运会最佳自由人林莉和张常宁，在拿下第三场比赛的胜利之后，目前中国女排的战绩是三胜一负。对于本场比赛相信大家印象最深的就是张常宁的全能以及林莉状态的回勇，成为球迷的焦点话题，很多人更是直呼林莉必须去东京！

由于中国女排本次国家联赛的目的就是充分锻炼替补阵容，以便于在东京奥运会上帮助主力队员在遇到困难时分担压力，可整体上来看，没有一个球员能够保持连贯性和拥有绝对实力，每场比赛郎平也是不断走马换将，对于这一行为实属无奈之举。一方面老将刘晓彤早已不复当年之勇、刘晏含也是一把神经刀，比赛中波动性很大，边攻人选始终没有固定下来。另一方面则是几位副攻球员八斤八两，没有一个人能够从头打到尾，移动拦网更是两眼一抹黑。

通过与德国队的比赛，中国女排热度最高的两人是张常宁和林莉，张常宁入选东京奥运会已经没有任何悬念，郎平更多的是希望她能够调整自己的状态。而老将林莉逐渐复苏对于球队来说是好事，虽然已经难以回到里约奥运会时期的巅峰状态，但林莉手上功夫还在，之所以低迷，和上场时间少也不无关系。

众所周知，王梦洁在女排世锦赛之后就逐渐坐稳了第一自由人的位置，大部分时间都是她和主力队员在进行配合，可是几年时间过去了，王梦洁依然让大家失望至极。在比赛中躲一传、防守漏洞、跳传失误等众多问题曾被网友吐槽，更有人认为她能够拿到女排世界杯最佳自由人奖完全是因为中国女排获得冠军的缘故。再加上美国女排、俄罗斯女排的自由人也是一言难尽，是在矮子里面拔高个罢了。

东京奥运会自由人位置上基本上是王梦洁和林莉的较量，王梦洁的实力与世界强队自由人的差距太大，意大利的德吉纳罗、塞尔维亚的波波维奇、日本的小番真子等等可以甩王梦洁几条街。如果自由人位置出现漏洞，中国女排要想在东京奥运会实现卫冕将难上加难。好在林莉让大家看到了希望，球迷十分期待她能够把自己的状态调到里约奥运会的水平，大家一起为这位“古代自由人”加油！