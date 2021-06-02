明星伙食费一天650人民币不够吃？圈内人揭秘：一线明星一顿餐标过千

来源：封面新闻

作者：杜恩湖、李雨心、闫雯雯

*650元约等于134新元（下同）

一人一天650元不够伙食费？近日，中国一档综艺《五十公里桃花坞》开播，#苏芒说一天650伙食费不够#的话题引发热议。@封面新闻 记者采访了相关圈内人士，一知情人爆料：咖位越大伙食费越高。几位圈内人士都表示，650元若作为明星一天的餐标的话，是说不上“贵”的。不少一线艺人仅一顿的餐标，就超出了一千。

一位不愿透露姓名的圈内人士说，650块作为一天的餐标真的不贵。“咖位越大伙食费越高。一线明星一顿饭就超过一千。还有牛奶、水果、咖啡等加餐。而且在不同的城市标准也不同，有时一天的餐标不低于两千。”

有媒体评论说，无论是如今被热议的艺人高餐标，还是此前备受争议的艺人高片酬，都来自艺人的“咖位”，餐标也演化成艺人之间互相攀比的指标。但这却以食品浪费为代价，在“厉行节约，反对浪费”的背景下显得格格不入。

明星伙食费一天650元不够吃？圈内人揭秘：一线明星一顿就上千

一人一天650元不够伙食费？近日，一档综艺《五十公里桃花坞》（以下简称《桃花坞》）的开播，瞬间掀起了舆论的波动。在#明星社死时有多尴尬#、#宋丹丹张翰尴尬#、#孟子义被周杰当成路人#等话题前后登上热搜榜时，一条#苏芒说一天650元伙食费不够#的话题，再次引爆了路人们的讨论。封面新闻记者采访了相关圈内人士，一知情人爆料：咖位越大伙食费越高。

一天650元不够伙食费？明星上真人秀“餐标”惹争议

以聚焦“群居生活”为主题，节目《桃花坞》邀请了15位常驻明星嘉宾，共同生活21天。15位嘉宾中，包括郭麒麟、宋丹丹、舒淇、张翰、周杰等知名演员。这本是一档探索当代社会群居生活的体验类真人秀，没想到最先“出圈”的，竟是明星的伙食费。节目中，15位嘉宾需要一同度过21天的群居时光，且开支都必须自己垫付，而不是由节目组提供。于是在首次开会时，嘉宾们提出要先凑齐伙食费。宋丹丹提出，每个人出650块钱，随后遭到苏芒的反对。镜头前，苏芒说：“650元真的不够啊，你早上不喝牛奶呀，你不吃鸡蛋啊，我们要吃好一点，我不能接受那么差的伙食。”

节目中原本短短几秒钟的镜头，没想到随后在网络引发巨大争议，网友们感慨“650元竟不够明星艺人一天的餐费”“够我吃一个礼拜”等。在舆论不断发酵后，节目组也出来“辟谣”。5月24日凌晨，@腾讯视频五十公里桃花坞官方微博发文表示：“大家真的误会啦，苏芒姐姐从没说过一个人一天650元的伙食费不够，开会的时候大家提议第一次每人先交650元，用于这段时间在桃花坞的生活费。15人21天，多退少补。”苏芒也转发该条微博，称“伙食费的问题让大家误会了”。在节目组微博发出后，也有网友质疑其真实性。更有网友喊话节目组放出未剪辑版的视频素材，以此来证明真相。但在发出一条“澄清”的微博后，节目组和苏芒本人没有再回应此事。

圈内人士揭秘一线艺人仅一顿就过千

一天650元的伙食费到底够不够？明星的日常生活到底有多“奢华”？在该话题被热议后，记者采访到几位演艺圈的圈内人士。几位圈内人士都表示，650元若作为明星一天的餐标的话，是说不上“贵”的。不少一线艺人仅一顿的餐标，就超出了一千。

“明星一般出席活动时的餐标都不低。”某公关公司总监黎女士说，她在10年前曾经做过一个大型IPO的活动，邀请了一些年轻的商业精英以及一些明星，当时活动是在上海新天地做的，餐标大概就是每个人1000元（约207新币，下同））。“现在做活动的话，因为明星都会带团队来，一个活动通常是两天一夜，机酒全包，整个团队随便你来多少人，一般来说就是我们给整个团队5000元（约1035新币，下同）的餐标，酒店吃也好，叫外卖也好，对方只要出示的发票不超过5000元，我们就可以报销。”

有80后女演员每顿餐标两百元，条件好会超千

随后，记者采访到一位80后的女演员，对方表示拍戏的时候，大概每餐是200元（约41新币）的餐标。“但拍摄条件好的时候，餐标还是超出了一千块一天的。”此外，晚会活动的策划人刘先生谈到，在接待标准上，一线港台明星的要求会更苛刻。“参加活动的接待餐，每天都超出2000（人民币，下同，约414新元），而伙食标准每顿基本上在一千以上。”

一位不愿透露姓名的圈内人士说，650块作为一天的餐标真的不贵。“咖位越大伙食费越高。一线明星一顿饭就超过一千。还有牛奶、水果、咖啡等加餐。而且在不同的城市标准也不同，有时一天的餐标不低于两千。”

记者验证 650元伙食够不够？得看吃的是啥

按照节目组的说法，如果每人首次交650元后，15人总共伙食费应为9750元（约2020新元）。

记者打开了某购物APP，苏芒所要求的“牛奶”和“鸡蛋”的价格其实并不算高。国产中端品牌牛奶价格12盒约为60多元（约12新元），进口品牌约为110元左右（约23新元）；而鸡蛋价格也不算太高，某号称可生食的鸡蛋15枚约为35元（约7新元）左右，而普通类别的鸡蛋价格则为每枚1元（约0.21新元）。

实际上，该节目对标的另一档慢综艺中，嘉宾每天需要自己做饭，他们去菜市场采购食材也很接地气，每天花费100元（约20新元）左右用于食材采购，然后在田间地头寻找一些免费的食材，也足够七八名嘉宾享用。在《桃花坞》中，当天晚上也是嘉宾使用带来的食材进行了烹饪，解决了晚餐的问题，如果真是如此，那么15人三周9750元生活费，平均下来每天464.3元（约96新元）伙食费，应该足够了。

当然，也有明星在节目中展示过自己的超高生活费，郑爽就曾经展示平常喝一瓶1999元的矿泉水，杨超越的冰箱里也装有高达600块一片的顶级和牛，李湘每天都要吃一碗昂贵的燕窝，如果按照这样的餐标，那么650元一天肯定不够。

有媒体评论说，无论是如今被热议的艺人高餐标，还是此前备受争议的艺人高片酬，都来自艺人的“咖位”，餐标也演化成艺人之间互相攀比的指标。但这却以食品浪费为代价，在“厉行节约，反对浪费”的背景下显得格格不入。

此次网友对“一天650元不够吃”及各种高餐标的讨论，背后不仅仅是网友对艺人追求奢靡导致浪费的不满，也早已透出对娱乐圈中某些艺人行事做派的不满。把对餐标高标准的追求，放在对作品质量的追求上，一个艺人的艺术生涯才可能更长久。