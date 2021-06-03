饭圈阴谋：没钱别提爱，白嫖不算粉

来源：中国慈善家杂志

作者：温如军

2019年2月初的一个周日早晨，正在上初三的李婷（化名）打开爱奇艺，无意间刷到了选秀节目《青春有你》。在这之前，她偶尔会在学习之余看看娱乐综艺，但基本都属于业余消遣。

不过，这一次她被某位明星的表演吸引，从此一发不可收拾。

“第一次看我家爱豆（Idol，偶像）表演，就爱上了他。节目中的他人品好极了，对人有礼貌，唱歌还好听。看了节目后我在网上搜了他的资料，就停不下来了。”在接受《中国慈善家》采访时，李婷对偶像的爱慕依然溢于言表。

整个晚上，李婷浏览完爱豆的每一条微博，看了部分跟帖，还翻看之前他的所有节目、媒体采访，越看越喜欢。李婷形容自己像打了“鸡血”似的，以至于第二天上课全然不知道老师在讲什么。

她开始每天到爱豆的微博下签到，关注爱豆代言的每一款产品，每天去固定榜单投票。

“就是喜欢他，不求任何回报。”那段时间，她感觉每天都过得很快、很充实、很开心。

一开始，李婷只是在精神上追星，但不久之后，在其他粉丝对“白嫖粉”义愤填膺的抨击之下，李婷渐渐地心生愧疚，无形中接受了大家的观点：真正爱他的人，都不会做“白嫖粉”。

所谓的“白嫖粉”，是饭圈的一种蔑称，是指“对喜欢的明星没有花过一分钱，又占用其他人资源的人”。

于是，当爱豆再次比赛的时候，她进入了一个“打投组”，这标志着她从“散粉小白”转型，正式进入饭圈。为爱豆争取更好的名次，有钱的粉丝会主攻专辑购买，成百上千地购入偶像的专辑；没有钱的粉丝，会从自己的生活费里省吃俭用，“一天省10元，一个月就可以为爱豆花300元（人民币，下同，62新元）”。

家庭条件还算不错的李婷，从2019年开始为爱豆打投、买代言产品等等。这些钱有些是她从自己的生活费省出来的，有些是想方设法以各种理由向父母索取而来。

李婷说，她和其他粉丝一起做的所有的事，就是想证明自己的爱豆粉丝多、影响力大。即使自己也知道后援会“高层”有可能动机不纯，自己可能被利用，但仍然乐此不疲。

“一提起追星、饭圈，大多数人可能都会想到‘脑残‘两个字，其实并不是这样。比如我，是给自己找到了精神寄托。”李婷如此解释着自己的追星行为。

无数个像李婷这样的粉丝，通过飞速发展的互联网组成了饭圈，使得追星不再是个人行为。如今，每个明星都有自己的后援会，后援会管理着大大小小的官方粉丝群。

“偶像的脸面，靠粉丝的钱来撑”，当对偶像的爱被物质化之后，“饭圈”文化越走越偏，尤其是以为偶像应援的名义在粉丝中进行巨额集资，更是走到失控的边缘。这种趋势在近两年特别火爆的选秀节目中体现得最为淋漓尽致。

李婷完全没预料到，因为一起“倒牛奶”事件，她眼睁睁地看着自己的爱豆参与的选秀节目，轰然倒塌了。

平台、资本和饭圈的合谋

近年来，网络选秀类节目的异军突起，大大加剧了“造星”速度，无论是经纪公司还是节目团队，都想以最快的速度打造最具有流量和爆点的明星、节目。

2018年，以《偶像练习生》为代表，开启了中国网络选秀元年，选秀节目直接带动了粉丝经济的飞速发展。数据显示，该节目冠名的某品牌通过绑定粉丝投票量的方式，线上销售额翻了500倍。而招揽热门选手入驻的某平台品牌认知度提升了148%，就连植入该节目的某P2P平台也在其播出时间获得了159万的新用户的下载和安装，整个品牌认知度提升了322%……

“《偶像练习生》之所以能为客户带来实实在在的销量，是因为粉丝的销量能决定选手的去留和排名情况，甚至是可以决定生死和前程的。”这档节目的制作方如是说。

随后，腾讯推出了《创造101》。截至最终决赛前，整体粉丝公开集资达到4453万元，加上未公开数目以及各种私人集资，预计超过5000万元。据总决赛后不完全统计数据，4名训练生的集资总额超过1000万元，排名前11名选手集资总额突破1亿元。

“但最终准确数据是个谜，谁也不知道集了多少，反正数字很吓人。”一位知情人士告诉《中国慈善家》。

在资本和平台的利益裹挟之下，在流量至上的导向之下，饭圈文化开始出现畸形化倾向，不断挑战着法律和道德的底线。

5月初，一段“倒奶视频”在网络上曝光后，引发公众强烈批评。视频中，工作人员将牛奶饮品拆开，剪下带有二维码的瓶盖为艺人投票后，直接将牛奶饮品倒进了河沟中。

而就在几天前，中国《反食品浪费法》刚刚正式实施。根据法律的规定，这种倒奶的行为，不仅突破了道德底线，而且已经构成了违法。

受事件影响，即将进入决赛的涉事节目《青春有你3》被迫停播整顿，而倒奶事件也揭开了网络上如火如荼的选秀类节目集资黑洞。

“饮料品牌与选秀节目一沾边，选秀还是原来的选秀，饮品已不是从前的饮品。”某位明星后援会成员娜娜（化名）告诉《中国慈善家》，如果倒奶违法，那就是节目组、平台、资本方合谋的一场犯罪。

2005年，蒙牛旗下乳酸菌饮料酸酸乳通过冠名“超级女声”而大获成功。“超级女声”作为国内选秀节目最早的尝试，其投票的方式是：通过手机发送短信投票，一票一块钱，每个号码最多发15条。为了能投更多的票，粉丝自发上街拉票，或者去运营商营业厅拉票。

彼时，蒙牛与《超级女声》的合作方式多数为代言或推广合作，包括节目播出过程中插播广告、提供地广等户外营销资源；出道选手可以成为品牌代言人，延续品牌合作；除此之外，在“超女训练营”环节，只要购买酸酸乳就有机会参与。

蒙牛官方数据显示，通过一系列操作，2005年蒙牛的销售额直接从2004年的7亿元飙升到25亿元，酸酸乳成功登上饮品界的头把交椅。

而随着合作的深入，他们很快想到一种新玩法：将二维码印在节目LOGO的产品包装盒上，粉丝通过扫描二维码，获得超级币，才可以为选手投票。很快，这种更具诱惑力的新玩法在蒙牛再次冠名《超级女声》时得以实现。

截至2016年8月31日，有超过5000万人次扫描蒙牛酸酸乳超级二维码，超级币扫出15.4亿个，相关品牌销量自然也是远远超过预期。

由此，“奶票”一词诞生。2013届《中国最强音》、2016届《快乐女声》、湖南卫视的《声入人心》第一季、第二季等选秀节目均有蒙牛及旗下品牌的印迹。

这种新玩法不断被“发扬光大”，此后连续多年在选秀节目上屡试不爽。在《青春有你2》和《创造营3》中，蒙牛推出了“真果粒青春福粒社”和“纯甄小蛮腰”官方小程序，将投票行为分别以助“粒”和“撑腰”命名，购买指定产品才可以获得投票机会。

面对这么大的商机，其他品牌饮品岂能袖手旁观。2018年，农夫山泉赞助爱奇艺的《偶像练习生》，只要在官方旗舰店购买一箱农夫山泉维他命水或者天然水，粉丝就能获得48次额外投票权利，由此该品牌线上销售额翻了500倍。

多年来，爱奇艺、腾讯视频等平台一直把粉丝定位为“青春制作人”，粉丝通过投票，拥有偶像能否出道的决定权。显然，艺人能不能最终出道，其自身并非唯一决定因素，粉丝必须付出大量的时间和金钱去助力。

“偶像自身的能力（艺术天赋、相貌、气质等）就像是在学校课堂上学的东西，粉丝的助力就像课外补习班，别人都在参加各种补习班，你不去参加，肯定成绩比不过人家啊。”一位饭圈粉丝向《中国慈善家》解释道，“现在已经形成一种恶性竞争趋势。对于节目组、金主和平台来说，这种恶性竞争越激烈越好。”

如此一来，“粉丝就是第一生产力”成为了颠扑不破的真理，这对于平台和赞助商都适用。选秀节目最大的优势就是艺人和粉丝的深度绑定，有粉丝就有销量，奶票、水票是赞助商快速回笼资金的最佳途径。

而大量的饮品在完成投票使命之后，就成为了负资产，直接倒掉是成本最小的处置方式。

“没钱别提爱”

如果不是这次倒奶事件曝光，也许人们永远不知道，一档选秀节目会白白浪费掉这么多牛奶，也不会知道饭圈集资如此疯狂。

“饭圈集资名义上是粉丝为爱发电，实际上是平台和商家在背后另有所图，大家都知道，孩子、病人、粉丝的钱是最好赚的。”娜娜说。

2018年，《偶像练习生》就曾以粉丝集资超2000万元、决赛门票最高炒至1万8000元的消息震惊了业界。

同年，腾讯的一档节目《创造101》，又以超过4000万元、几乎翻倍的惊人数据，再次刷新粉丝集资金额纪录。根据《创造101》的投票规则，粉丝还可以在节目播出平台花钱买票——视频平台会员每天可为11名选手各投11票的前提下，一张30元的定制卡可额外为自己心仪的选手再投121票。

“没钱别提爱，白嫖不算粉”“你哥值得更好的”“一定要让哥哥的排名保持住，后面追得紧”“动动手指，你忍心他被嘲笑吗”……这些话术直戳“真爱粉”的痛处，很容易上头。

“饭圈集资，就是通过明星后援会定下一定数额的众筹目标，然后开设众筹链接并在社交网络（如桃叭、OWhat、karolinazl等）上发布，粉丝会将钱打入团体账号，再由后援会集体购买一些产品，送爱豆出道。”娜娜告诉《中国慈善家》。

从4月2日18点到24点，短短六个小时的时间，《青春有你3》选手罗一周的后援会集资达到了487万元，而另一位选手的后援会集资达到了477万元。这个节目平均每小时集资80万元，参与人数逾2万5000人，无论是金额还是参与人数，都远远超越社会上大病求助的资金募集速度和规模。

近年来，饭圈集资在金额屡创新高的同时，也暴露出诸多隐患。早在2018年的《创造101》时期，就被曝出“吴宣仪家粉头卷了集资款喜提海景房”“孟美岐’山支数据组’涉嫌诈骗数百万元”等；2019年，迪玛希粉丝后援会会长被爆卷款153.78万元跑路；《青春有你2》也传出“金子涵后援会价值300余万元的奶票下落不明”的消息。

选秀节目组及平台规则的设置，为集资活动提供了天然的土壤。例如《创造营2021》节目组设定的游戏规则是“为他发电”，并与资金挂钩。粉丝们可使用在这一渠道筹集而来的资金，购买节目冠名商纯甄酸奶，每买一瓶获一次“撑腰”机会，撑腰值越高，选手排名越靠前。

据娜娜介绍，饭圈集资一般有三种方式：一是明星后援会为选秀节目支持的明星集资打投，包括买奶票、水票；二是集资买偶像的产品（如专辑），目的是在短时间内把偶像的歌曲或者专辑买下来去冲榜；三是集资去购买应援商品。

从资金透明度的角度去看，第一、第二种方式比较公开透明，问题一般出现在第三种集资。“一般应援会买的一些商品都没有发票，所以以次充好、虚报价格已经成为了行业潜规则，只要不是卷款跑路，粉丝也不会太计较。”娜娜说。

饭圈集资的初衷是对支持艺人的情感维系，想让他们在选秀节目中获得更好的排名，但后援会在实施过程中往往利用年轻人不成熟、容易被煽动等特点，采取极具煽动性的传销式洗脑话术，诱导其出钱，甚至完不成众筹目标还会被惩罚。

《中国慈善家》查看某位明星后援会发布的宣传文案发现，这份饭圈文件规定，如果集资目标未达成，将对粉丝作出惩罚。其中一项处罚是强行要求每位后援会的粉丝拿出2.22元，以集资为偶像加大宣传力度。

记者发现，针对这项惩罚措施，粉丝们在评论区主动回应，积极认可。

该后援会的一位成员在接受《中国慈善家》采访时表示，并不觉得惩罚措施有什么不妥：“除了让每人出两块多钱，其他的都是一些举手之劳的事情，再说两块多钱也就是意思一下，爱一个人肯定是要付出的，停留在口头上那算什么？”

据中国民间机构智研咨询发布的粉丝调查显示，粉丝年龄越小，越倾向于追逐偶像团体。超过六成的“00后”粉丝追星对象为偶像团体；超过25%的“00后”粉丝经常为偶像花钱，位列各年龄段粉丝第一；近15%的“00后”每月为追星花费5000元以上。

游走在法律边缘

伴随着饭圈集资应援规模不断扩大，财务纠纷也日益增加。有粉丝坦言：“在缺少监管的情况下，有几个人能做到对突然降临的几十、几百甚至上千万巨款不动心呢？”

目前，还没有相关法律法规对饭圈集资行为作出明确规定，饭圈集资成为一种“擦边球”行为。

一位不愿透露姓名的“粉头”向《中国慈善家》透露，目前饭圈对集资很谨慎，在圈子里一般很少提“集资”这个词，粉丝们在网上中都用“橘子”“饺子”等谐音来代替。

“从法律的角度来看，粉丝集资投票，属于个人组织的消费性质，目的只是为了给偶像应援，不属于投资行为，不存在收益，也不会引发金融系统风险，不属于非法集资。”非法集资案件研究者、广东穗江律师事务所律师刘功武对《中国慈善家》分析，“集资为偶像应援更像是朋友结婚随份子钱。”

而对于应援集资平台而言，他们在《用户协议里》就撇清了法律责任。如OWhat平台的《应援支持者协议》显示：应援仅为发起人和支持者之间，共同完成的行为，与OWhat平台无关，平台不对项目真实性作出任何承诺。使用OWhat平台产生的法律后果，由发起人与支持者自行承担。

刘功武表示，虽然饭圈集资很难认定为“非法”，但如果发生应援会或粉头携款跑路或挪用资金、做假账（应援产品明显高于市场价）、利益输送等行为，建议粉丝们向公安机关报案。

随着“饭圈”不断爆出负面消息，针对近期个别综艺选秀节目引发的“集资打投”“倒奶事件”等乱象，行业内部也加大了整治力度。

2020年，银保监会发布的《关于警惕网络平台诱导过度借贷的风险提示》指出，有的未成年人、青少年在网络平台借钱后，给明星打榜、集资、包场、送“粉丝应援礼”“借贷追星”现象蔓延。全国人大代表、广州市中级人民法院少年家事审判庭庭长陈海仪也在接受采访时提到，在校学生互联网金融借贷案大部分是因粉丝应援等追星行为产生。这份超出自己能力的“爱”已经影响到了学生个人的成长，有些时候甚至会给家庭造成意外的沉重负担。

2021年2月5日，中国演出行业协会发布《演出行业演艺人员从业自律管理办法（试行）》，明确规定了演艺人员应当自觉遵守的从业规范。

5月8日，网信办部署开展2021年“清朗”系列专项行动，再次指出要规范明星及其背后机构、官方粉丝团的行为，严厉打击网络暴力以及网络粉丝群体非理性发声、应援等行为。

一些地方相关部门也出台相应规定，如5月10日，北京市广播电视局印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》，要求严格管理调控选秀类网络综艺节目。节目中不得设置“花钱买投票”环节，严禁刻意引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票。严禁任何机构和个人以“花钱买票”“集资打投”等形式进行数据造假，干扰节目选拔。

随后，中国演出行业协会发布公告，将针对商业集资以及收受粉丝集资财物的行为启动评议程序，并且将惩戒面向粉丝集资和收受粉丝集资财物的演艺人员及其所属经纪机构或工作室。

见证了《青春有你》的坍塌过程，李婷也看到了饭圈的无序和一些人的贪婪本性，她决定退出饭圈，重新做一名快乐的“散粉”，继续关注爱豆的一切。

“有时候那些后援会高层对粉丝的洗脑真的挺可怕的。其实做一个散粉就好，从爱豆身上学到一些积极的东西就好，千万不要混饭圈。”李婷说。

她回想了一下，从2018年到现在，自己不知不觉花在打投上的钱已经接近10万元。