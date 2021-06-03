张常宁休战中国女排0-3土耳其 世联赛遭遇两连败

来源：新浪体育

北京时间6月2日，2021年世界女排联赛预赛第6轮角逐在意大利里米尼展开。与东京奥运同组对手土耳其交锋，替补主打的中国女排攻防均处下风，0-3落败在本周连折两阵，三局比分为15-25、23-25和21-25。队长张常宁休战后，主攻段放夺下本方最高的10分。中国队以1胜2负积3分的成绩结束了世联赛预赛第二周的较量。

此役中国女排首发亮相的是主攻刘晏含、段放，副攻高意、王媛媛，接应栗垚，二传姚迪和自由人林莉。土耳其女排先发派出主攻梅里哈、巴拉丁，副攻艾达、阿克曼，接应卡拉库尔特，二传纳兹和自由人阿伊卡奇。

首局0-2落后的中国连拿3分3-2反超。段放和刘晏含相继强攻打中，4-6落后的中国扳成6平。7平后巴拉丁吊球得手、栗垚进攻被拦，土耳其9-7占先。中国在纳兹和卡拉库尔特的发球轮相继卡轮，土耳其在中局确立胜势将比分拉开到19-13。随后的较量中国队一传欠稳定难与对手抗衡。局末刘晏含连续2号位进攻被拦，中国15-25先输一局。

第二局开局中国4-2占先，阿克曼快攻过轮、王媛媛快球出界、卡拉库尔特反击打中，土耳其5-4反超。5平后巴拉丁攻拦强势，土耳其8-6领先进入第一次技术暂停。11-15落后的中国连追3分后，卡拉库尔特一攻打中，土耳其在第二次技术暂停16-14占先。后半局中国扭转战局，可惜在22-19领先之时错失战机，在纳兹的发球轮受挫被土耳其23-22反超。23平后卡拉库尔特强打夺局点、林莉一传失误，中国23-25惜败再失一局，大比分0-2落后。

第三局中国改由杨涵玉和高意搭档副攻，自由人王梦洁主打。梅里哈跳发和后攻反击连建功、段放扣球出界、卡拉库尔特强攻稳定，土耳其6-2占先。8-11落后的中国没能咬住，在梅里哈的发球轮卡轮被对手将比分拉开到15-8。中国在15-23落后之际顽强反扑，通过段放的攻拦和刘晏含的发球迫近到21-24，可惜没能限制住阿克曼的突破21-25落败，0-3负于土耳其。

2021年世界女排联赛预赛第三周较量将于6月6日至8日进行。中国女排将与比利时、塞尔维亚和巴西三队交锋。