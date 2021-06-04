征战世界联赛两周问题频现 女排二队练兵时间不多了

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随着0:3不敌土耳其，中国女排结束了在世界女排联赛前两周的征程。六场比赛中，中国队取得了三胜三负的战绩，只积九分，目前排名第八。根据比赛规则，大循环结束后排名前四的队伍才能进入淘汰赛。但目前排名中游的中国女排已经与排名前四的队伍有了不小的分差。

美国女排六战全胜积18分，高居排行榜第一，土耳其女排以两分之差紧随其后。巴西和日本女排分别位列第三、第四位。中国女排距离排名第四的日本队有五分的差距。

本次世界女排联赛，中国队的赛程先易后难。纵观中国女排的前六个对手，只有尽遣主力的日本女排和土耳其女排实力较强。这两场比赛，以替补为主的中国女排二线阵容均是0:3败北。

剩下的四个对手，中国女排只在泰国队身上取得了3:0的完胜。对阵韩国和德国的比赛，虽说最后以胜利告终，但都打得磕磕绊绊，提心吊胆。而面对名不见经传的加拿大队，中国女排苦战五局后还是输给了对方。

从第三周起，女排姑娘们将要面对塞尔维亚、巴西、荷兰等欧美强队的考验。而从前两周的比赛状态来看，中国女排冲进四强的前景并不明朗。

虽说之前的这几场比赛都以考察年轻队员为目的，但比赛过程确实暴露出很多值得思考和总结的问题。可以说此前的每一场比赛，中国队都没有发挥出应有的水平。尤其是队史首次不敌加拿大的一战，最后的失利难免让人觉得可惜。

一方面，加拿大并不是世界排坛的传统强队，她们的攻防配合距离一流队伍还有一定的差距。而另一方面，中国女排在拦网方面并没有展现出自身实力。主教练郎平在赛前就说过：“和加拿大这场球会是一场硬仗，我们能不能发挥，取决于能不能拦住对手。”但遗憾的是，比赛中，中国女排的拦网频频出现失误，让对手“予取予求”。

土耳其女排的实力是目前对手中最强的一位。在队长张常宁轮休的情况下，中国女排替补阵容的实力明显弱于土耳其，自身发球、一传的问题也没有得到很好的解决。队员缺乏阅读比赛的能力，大赛经验也不足，最后输给土耳其在意料之中。

但需要注意的是，土耳其队也是中国女排东京奥运会小组赛中的对手。虽说输掉了比赛，但中国队的“王牌”还没亮出来，而土耳其队提前亮出了底牌，中国女排也就获得了一次研究对手的好机会。

这场比赛中，郎平也将指挥权交给了助理教练安家杰，自己则在一旁默默做着笔记，可能已经在琢磨着奥运会赛场上如何排兵布阵。

细心的网友发现，带着口罩的郎平一脸憔悴，眼睛还有些肿胀。“郎平眼睛肿了”登上微博热搜榜，让网友直呼“心疼”。

之前的几场比赛，郎平场边无奈焦急的表情就曾引发网友热议。虽说比赛结果可能并不太重要，但替补队员的欠佳表现似乎给郎平挑选东京奥运会阵容出了点难题。

随着赛程的推进，中国女排的主力阵容也将加入比赛之中。也就是说，留给替补阵容锻炼、学习的机会已经不多了。

接下来队伍将获得几天休整时间，下一场比赛是在北京时间6日对阵比利时。希望队员们能好好总结经验教训，珍惜为数不多的上场机会。