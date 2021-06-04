足协为国足包下整座酒店 陈戌源通过人脉保障饮食

来源：北京青年报

作者：肖赧

中国男足将乘坐6月3日下午1点的东航包机由上海浦东国际机场起飞，飞赴阿联酋迪拜参加卡塔尔世预赛亚洲区40强赛A组余下三轮比赛。待到当地时间3日晚7点左右飞抵迪拜，办理各项入境程序后，全队将驱车一个小时左右前往位于沙迦赛区的驻地酒店——四星级福朋喜来登酒店。

为确保全队人员当地备战、比赛期间生活与出行的安全，中国足协为国足代表团包下了整座酒店。而为了让全队吃上相对可口、健康的饭菜，足协主席陈戌源还利用个人朋友圈资源，帮助球队联系了当地中资企业工作人员常光顾的一家中餐馆。也就是说，一旦酒店提供的餐食不合口味，那么国足将通过“点中餐外卖”的方式为国脚们改善伙食。

根据出访计划，中国队一行将于6月3日早上离开位于苏州太湖太美香谷里酒店的赛区防疫红区驻地，乘车前往上海浦东国际机场。全队将乘坐当天下午1点起飞的航班奔赴迪拜。预计整个航行时间为九小时左右，全队抵达迪拜的时间为当地时间3日晚7点前后。

虽然直到5月31日亚足联才明确将卡塔尔世预赛亚洲区40强赛A组余下比赛移至阿联酋举行，但经过中国足协国足备战保障团队各小组的努力，比赛具体日程、各轮比赛开球时间及比赛场地信息在变故发生后48小时内终于敲定。

此外，中国队此次出访比赛的出行计划也都在最快的时间内敲定。中国队抵达迪拜后，将乘车一小时左右赶赴沙迦赛区，并进驻当地四星级福朋喜来登酒店。中国足协为保证整个代表团人员在当地期间出行、生活安全，在比赛期间包下了整座酒店。

与在家门口比赛相比，国足在沙迦的备战条件与环境相对逊色许多。但足协为了让国足打好比赛，还是尽可能地创造有利条件。举例来说，中国队3日搭乘的这班包机，还搭载着同组对手关岛队全员、执法A组比赛的裁判员及部分亚足联官员。由于机上高级舱位有限，因此足协尽可能把这些舱位留给国脚们及教练员，以便帮助他们缓解因长途旅程产生的疲劳。

此外，考虑到目前全球疫情防控形势仍比较严峻，中国足协为确保队员们在阿联酋期间的健康、安全，同时遵守亚足联相关赛事防疫规定，明确要求全队比赛期间不得随意离开酒店。全队要么在酒店集体用餐，要么通过“叫外卖”方式满足口味需求。

说到此，不得不提到一段往事。那就是在中国女足今年4月赴韩国备战、参加东京奥运会女足预选赛亚洲区附加赛首回合期间，陈戌源就曾通过个人朋友圈联系到了中远在韩国的分公司，请他们协助球队勘察比赛、训练场地情况。当时中远韩国公司还派专人详细了解了中国女足人员用餐的口味偏好。

而此次亚足联确认国足赛地易地后，中国足协又通过陈戌源的朋友圈联系到了沙迦当地一家中资企业分公司人员常去光顾的中餐厅，为球队联系订餐事宜。此次陈戌源亲自率队奔赴前线，其中一项重要工作就是帮球队解决实际问题或困难。

当然，对志在冲击12强赛入场券的国足而言，当务之急还是调整好身体与心理，勇于应对天气、客场因素等各类困难，全力争胜以实现出线的目标。