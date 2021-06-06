14岁女孩打败百万人被德云社录取，因此放弃学业？本人坚定辟谣

来源：新浪网

作者：猫眼电视

近日，德云社“龙”字科招生进行得如火如荼，从来不招收女学员的德云社此次放宽了标准，浙江绍兴一名14岁的女生王恩喜打败了数百万竞争者，以全中国第四的成绩成为了德云社“龙”字科的学员。

王恩喜年仅14岁，还是上初中的年纪，决赛现场面对郭德纲于谦等多位考官时还是难免紧张。但仍然凭借流利顺畅的唱腔和幽默诙谐的自我介绍给评委们留下了深刻的印象，郭德纲甚至以为她就是北方人，说话完全没有口音。

王恩喜成为德云社罕见的女学员，能力受到许多肯定，但是也有网友表示她才14岁，正是专注学业的时候，相声并不能代替教育，修完学业再去或许更加合适。不过王恩喜也表示自己一定会继续读书，把相声和学业都放在很高的位置。

其实郭德纲此前明确表示过不招收女学员，称女徒弟表演时会有一些不方便，怕她们施展不开。他曾在直播中情真意切地说相声学艺太遭罪了，容易耽误人家，不收女学员并不是歧视，恰恰是尊重。

郭德纲在这次面试也询问过王恩喜，有没有想过一个小姑娘说相声会有很多麻烦。

但王恩喜表示从第一季《欢乐喜剧人》开始就对相声产生极大的热爱，也想一直坚持学习相声。

其实相声也只不过是一个职业而已，虽然男性占大多数，但也不乏贾玲这样优秀的女相声演员。不管如何，网友还是应该尊重每个人的喜好，王恩喜也明确表示不会放弃学业，但在此基础上实现自己的相声梦又有何不可呢？