世预赛中国队两球击败菲律宾，这场胜利太关键

来源：中新体坛微信公众号

一场输不起的比赛，中国队最终拿到了至关重要的胜利。

在北京时间8日凌晨结束的世界杯预选赛亚洲区四十强赛A组比赛中，凭借武磊与吴兴涵的进球，中国队2:0战胜菲律宾队，继续保持着对十二强赛席位的竞争。

然而与2:0这一波澜不惊的比分不同，如果用一个词形容中国队这场比赛，或许有惊无险更加贴切。

在此之前，同组的叙利亚3:0战胜关岛，已经提前锁定小组头名。因此中国队想要跻身世预赛的下一阶段，只能通过成为“成绩较好的小组第2”这一种途径，所以每一分都丢不起。

对于中国队而言，与菲律宾一役是“失去主场优势”后的首场比赛，又是一定要赢的比赛，是全队必须迈过去的坎。

今年3月，亚足联确定四十强赛A组的剩余赛事在苏州进行，这意味着中国队实际上获得了本阶段最后4轮比赛的主场优势。然而在5月30日晚7球大胜关岛后，局势突然生变。

由于马尔代夫、叙利亚队内近期发生疫情感染，两支球队入境需进行严格隔离，因此不能如期参赛。根据亚足联的建议，并经中中国队协同意，A组剩余比赛最终被转移至阿联酋举行。

从足协发布相关通知迄今，也才短短不到10天时间。事发突然，若说这对中国队备战及心态没有一丝影响，肯定是不现实的。

为了给球员们提供安全、舒适的食宿条件，当地保障团队连续工作，中国队最终入住的酒店距赛场不到5公里，车程仅需10多分钟。区域内的全方位消毒自不必说，酒店还因中国队的到来临时扩大了健身房，甚至购置了新的健身器材，这些都离不开沟通与协调。足协主席陈戌源随队前往阿联酋，帮助第一时间解决实际可能遇到的大小问题。面对不可抗的突发情况，可以说足协在后勤保障这方面做到了顶级。

然而就算场外工作做得再出色，最终决定成败的还是球员们在赛场上的表现。

从结果看，中国队赢了，但赢得艰难。首循环的那场平局，无疑给了菲律宾队更多对抗中国队的信心。

整个上半场，中国队虽然保持了进攻的态势，并在控球率上明显占优，但是球员之间的联系不够紧密，导致攻击手段乏善可陈，没有创造出绝对的得分机会不说，甚至没有一脚命中门框范围内的射门。反观菲律宾队，不仅遏制住了中国队的边路进攻，单兵作战上也不算吃亏，甚至还通过反击创造了两次机会，是更接近破门得分的一方。

如此表现，无疑会令熬夜陪伴中国队的球迷感到揪心与不满。无论从哪个角度看，上半场这45分钟，中国队肯定是没有踢好，特别是进攻端。

主教练李铁赛后也坦言，很难评价球队在上、下半场的表现。他没有透露中场休息时和球员们说了什么，但走出更衣室后，中国队在下半场的表现有了明显好转。

在中国队加强前场施压的同时，菲律宾队的体能劣势开始显现，逐渐跟不上比赛节奏，上半场的拼抢方式令他们消耗了过多体能。直至第56分钟，武磊的进球终于打破了场上僵局。

这是一次在前场抢断后发起的攻势，艾克森中路分球给高速插上的武磊，后者突入禁区被出击的门将放倒，中国队获得点球。武磊主罚冷静命中，中国队1:0领先。

这是金子般的进球，它让中国队球员们紧绷的神经逐渐放松了下来。时间点同样关键，倘若再让菲律宾队坚守十几分钟，中国队在心态上不可能没有变化，比赛只会越来越难踢。

比分领先后，中国队的高控球率体现出更多价值，局势才逐渐明朗。第65分钟，武磊策动攻势，唐淼边路甩开防守后冷静传中，禁区内包抄的吴兴涵推射破门，帮助中国队基本锁定胜局。

虽然中国队本场比赛的表现不一定能令球迷满意，但很多时候，赢了就是赢了，把胜利攥在手里是最重要的。

在球队遇到困难时，武磊展现了作为核心的价值，两粒进球均与他有关。赛后武磊坦言，球队客观上存在很多困难，每个人都做足了应对困难的准备，最终是意志力的胜利。他还强调，赢下比赛，不单是靠场上的球员。

如他所说，这场胜利离不开后勤团队的付出与球迷的支持。李铁也表示，从小到大踢球的意义，就是因为有球迷的支持。“虽然有时候我们做得并不好，但是我们知道他们会一如既往地支持我们。正因如此，我们才会不断努力让自己变得更强大。”