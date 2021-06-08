CBA中国国内球员顶薪下调

来源：新京报

作者：刘晨

CBA联盟昨晚公布2021-2022赛季球员选秀、工资帽、聘用及交易管理规定，其中中国国内球员顶薪下调至600万元人民币（124万新元）。

与2020-2021赛季相比，新赛季的球队本土工资帽上限保持在4400万元，下限由2200万元降至1600万元。单一国内球员顶薪由上赛季的800万元下调至600万元。管理规定同时写明，B类合同到期后，若原俱乐部提供顶薪，球员必须续约。

根据上赛季注册公示情况，周琦、赵继伟、孙铭徽、胡金秋等多名国字号球员的B类合同在今夏到期。这些球员是否改换门庭成为今年休赛期的焦点。

新赛季各队仍最多注册四名外援，该部分工资帽上限为500万美元（661万新元），比上赛季减少200万美元。每队拥有2名外援的优先续约权，需在7月12日-16日提交申请，其基本工资等待遇不得低于2020-2021赛季标准。

此外，联盟还宣布选秀大会6月7日-28日为预报名时间，年满18岁（2004年1月1日之前出生）且未参加过CBA联赛者均可在CBA官网报名。而注册参加过CUBA联赛的球员，则须年满21岁（2001年1月1日前出生）。6月10日-30日正式提交纸质报名材料，联盟将于6月30日-7月2日公示符合选秀资格球员名单，选秀大会拟于7月18日举行，地点待定。