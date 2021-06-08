1:3输塞尔维亚二队无缘决赛，雪藏张常宁，一开始就不打算赢吗？

来源：新浪体育

作者：蓝雨星城

本场比赛一开始，一看没有张常宁，就知道悬了！

于是就生出一个疑问：对阵这支塞尔维亚二队，一开始就没打算想赢球吗？

对阵日本，对阵土耳其，对阵塞尔维亚，都不让张常宁上。

而张常宁不上场的三场比赛，中国女排都是0：3脆败。

虽然张常宁也不是灵丹妙药，能够起死回生。

但是毕竟她是中国女排的主力之一，是队长，是全队的第一得分手，是目前单场得分最高的记录保持者。

张常宁上场，第一，能保障一传；第二在关键时刻能够凭借硬实力下球得分。

蓝雨星城也说过，这支二线替补队伍，除了张常宁，没一个合格的队员。

所以不让张常宁上场，基本上就是要放弃比赛。

对阵塞尔维亚这场球就能看出，没有了张常宁，全场没有一个能连续下球的，没有核心，没有强力得分手，没有人能在球队困难的时候站出来，或者在关键节点下球得分。

这样的球队就完全沦为鱼腩球队了。

那还打什么球呢？

既然是比赛，不就是为了胜利吗？

即便要锻炼队员，也应该以胜利为第一目标吧！

我们都明白，郎平有郎平的想法，不让张常宁首发，想要更多的给替补队员机会，锻炼她们。毕竟对于这些球员来说，其中有一半以上都没有机会去到奥运会，甚至很快就没球可打了；等到朱婷、颜妮、袁心玥、丁霞、李盈莹、龚翔宇这些主力回归，个人预测，像刘晓彤、郑益昕、刁琳宇、高意、段放、刘晏含等人都有可能离开，所以打一场少一场，让替补们多展现一下。

但是在关键比分、困难时刻，为什么就不能换张常宁上场，比如顶一下一传，或者扣球得分，哪怕上去发球也行啊。

可是，教练就是不换人，就让这些球员自己去拼、自己想办法渡过难关。

所以，作为球迷，我们就不理解了。

这是一开始就不打算赢球吗？

就是纯锻炼？！

为了锻炼而锻炼？！

比如第四局，生死局，打到20分之后，中国队在落后的时候，为啥不派上张常宁？也许会有转机呢？不穷尽一切办法，怎么知道没有奇迹？！

虽然输了球，但不吹不黑，有两点值得肯定。

第一，通过这一场比赛，一直状态低迷的刘晓彤总算是打出来了。

一传也稳了，扣球也能得分了。还拿到本场比赛扣球最高分12分。

相比起来，上一届的MVP刘晏含却一直没状态，失误偏多，扣球也没以前那么霸气了，第三局被段放替换。可是段放也表现一般，一传、扣球都不行。

第二，今天最好的一点是，拦网还不错，全场中国女排拦网拿到12分。上场三个副攻都有拦网直接得分。

可是无奈，还是失误太多、一传太烂，整体实力技不如人！

下一场，对战全主力的巴西女排，估计会遭遇五连败。

中国女排有太多需要总结的地方，可是留给郎平的时间已经不多了！