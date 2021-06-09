后疫情时代，国际影视交流合作何去何从？

来源：中国新闻网

受新冠疫情影响，过去一年，国际影视交流合作处于“特殊状态”，面对面的交流骤减，线上消费需求爆发式增长；5G时代，技术的赋能又让影视合作“挑战变机遇”，拥抱更多可能……在此背景下，国际影视交流合作呈现出何种新态势？未来又将何去何从？第27届上海电视节上，各方观点汇成一本“三字经”。

首字为“云”。近年来，“云展览”“云交易”“云推广”等各类“云端”体验，已然晋升为海内外各大影视展会的“宠儿”。熟悉的展位，变成了网页；贴墙的海报，可以用鼠标点开；没有了小圆桌，线上洽谈区也能找到心仪的买家卖家……当“面聊”变“网聊”，影视人还能愉快“赶集”吗？答案是“可以”。

“线上线下双平台”无疑是本届上海电视节的一大亮点。与线下电视市场同步举办的“国际影视云市场”，既自成一体，为无法来到线下市场的海内外产业人士，提供数字化的展览空间和便捷的参会方式，又与线下市场打通，为实地参会的市场来宾提供活动预约、洽谈、信息发布等线上增值服务。

在上海尚世影业有限公司总经理鱼洁看来，展商们得到了更高效、更便捷的参会体验。“当我们看到，每年相聚的戛纳、新加坡和莫斯科这三大市场，以及我们自己‘家门口’的上海电视节，并没有因疫情的阴影而受到很大的影响，线上照样热闹，我们也感到欣慰。媒体融合时代，云展览、云交易、云推广让我们能为中国制造、中国故事走向海外继续尽力。”

第二是“新”。新技术为影视产业的未来增添了新的可能性。在5G技术的“加持”下，导演只需坐在办公室里，即可通过监视器看到来自全球各地的实时高清图像反馈，创作方式的“转型”，让挑战变成了机遇。

“全球疫情带来的挑战，最直接的就是不能到国外进行拍摄了，怎么解决这个问题？我一度非常焦虑。后来我们做了中外合拍，搭建‘云拍平台’实时看到拍摄素材，这是科技给我们带来的机会。”世纪优优创始人、董事长兼CEO李福德说。

去年，由美国国家地理等联合制作的考古纪录片《星空瞰华夏》在全球170多个国家和地区播出，引发关注。该片借助卫星遥感成像、三维重现等技术，从太空视角探寻华夏文明的奥秘，将石峁等历史遗迹的神秘面纱缓缓揭开。

未来电视有限公司副总经理任世武指出，5G等新技术的应用与发展，为影视海外传播提供了“弯道超车”的机会。“正如智能手机刚出来的时候，你无法预料它会对人类产生如此深刻的影响。新技术的发展或将带来应用场景的改变甚至是‘超级应用’，产生一些新的生活方式和传播方式，打破传统格局。”

第三是“情”。传播学领域有“同温层”之说，影视剧则讲究“共情”，以“破圈”之力触动不同文化背景的观众群。在业内人士看来，这是全球影视行业共同面临的挑战。

国产电视剧《山海情》讲述了上世纪90年代以来西海固的扶贫故事。据任世武透露，这部主旋律题材作品不仅在国内成为“爆款”，也深受海外观众的欢迎。“我们把《山海情》搬上海外平台后，海外用户评论非常多，效果超出了我们采买时的预想。国产电视剧不仅要中国观众看了喜欢，也要让海外观众达到共情。”

影视剧的“共情”，蕴藏于人类共同关注的话题。去年，抗疫题材时代报告剧《在一起》在国内播出，海外观众通过十余个不同国家和地区的平台同步收看了这部作品；全球首播后，《在一起》又来到了戛纳、新加坡的线上展会，于国际市场持续发酵，成为热点话题。鱼洁对此深有感触，“影视内容的国际发行，不只是输出文化产品，更是向世界传播中国正能量，为全球范围的人们带去更多的希望和信心。”