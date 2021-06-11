中国国足战马代调整和净胜球缺一不可 两点成不利因素

来源：足球报

作者：陈永

结束了7日晚和菲律宾的比赛之后，中国国足只有3天的时间准备和马尔代夫的比赛，而在和马尔代夫打完之后，国足同样也只有3天的时间准备和叙利亚的比赛，在这种密集的赛程下，对阵马尔代夫是很有必要进行阵容调整的，但两难的问题在于：对于目前的国足而言，和马尔代夫的比赛，净胜球可能会很重要。

对于国足而言，最理想的情况自然是一路赢下去，赢马尔代夫，赢叙利亚，此时国足可以丝毫不用在意其他小组的战绩和积分，便可以轻松晋级12强。

国足当然也要坚定决心向着这个目标前进，但是，目前的国足显然不具备百分百能够击败叙利亚的实力。

在这种情况下，我们是不能排除国足对阵叙利亚有战平或者输球的可能性的，按照目前各组的大体情况，如果国足战平叙利亚，主要面临两种可能：其一，不需要比较净胜球就可以直接出线，其二，需要比较净胜球才能决定出线与否。

此外，国足如果输给叙利亚，国足面临的情况主要是三种，其一，直接被淘汰；其二，躺赢出线；其三，仍旧是需要比较净胜球才能决定出线与否。

简而言之，国足和叙利亚的比赛，如果战平或者输球，都有可能出现需要比较净胜球才能决定出线与否。因为前提是战平或者输给叙利亚，那么净胜球只能从马尔代夫的身上去拿。

值得注意的是，目前40强赛的赛程，各个小组的倒数第二轮比赛，主要是强弱对决，很多比赛都涉及到小组第二的净胜球，而这一轮的比赛，大都是和国足同时（有可能稍早开始）进行，或者在国足比赛之后进行的。

40强赛最后一轮比赛，则是第一档次球队和第二档次球队的对决，几场关键的比赛同样是和国足同时（有可能稍早开始）进行，或者在国足比赛之后进行的。

所以国足目前面临的情况是这样的：其一，国足无法完全保证自己的积分，即便国足的目标和决心是要赢下全部的比赛，但意外并不是没有发生的可能；其二，国足很难判断各组最后的排名及积分；其三，国足自然也不知道最后会不会比较净胜球，以及和谁比较净胜球。

这种情况下，国足在马尔代夫身上多拿一些净胜球自然是最稳妥的，问题是，赛程和天气并不利于国足去拿净胜球。

理论上，国足要想多拿净胜球，全主力出战是最好的，如果不考虑随后和叙利亚的比赛，国足的主力门应该是可以坚持一下继续打马尔代夫的。但是，如果考虑和叙利亚的比赛，国足的主力们就无法全身心投入到和马尔代夫的比赛中，否则到了和叙利亚比赛时，国足主力的体能根本恢复不过来。

对阵强队，国足的替补阵容和主力阵容或许会有一定的差距，但对阵马尔代夫，国足的替补阵容或许能有意外之喜的。当然，这仅仅是理论上的，因为国足不管什么阵容出战，在捞净胜球这个目标上，面临的最大问题就是炎热的天气。

以国足和菲律宾的比赛为例，在2比0领先之后，球队完全可以一鼓作气扩大比分，但国足选择了控制球，一方面固然是确保2比0的比分，另一方面显然也是想尽可能节省体能，毕竟高温天气（比赛开始时温度37度，比赛中和比赛结束预计36到34度之间）严重消耗了国脚们的体能。

另一场叙利亚和关岛的比赛也是如此，他们在8分钟的时间内就拿到了2比0的领先结果，所有人以为叙利亚会一鼓作气多进几个球，但在随后叙利亚却开始浪费时间，一直到第83分钟才又打进一球，最终叙利亚仅仅3比0小胜关岛。叙利亚的做法，一方面固然和胜局已定，没有任何必要刷净胜球相关，但高温的影响也难忽视。

天气预报也显示，6月11日晚，沙迦的天气将一如既往地保持高温，最高温度在42度左右，预计国足比赛开始时的温度和上一场会非常接近。由此，国足需要拿到足够多的净胜球，但要想拿到足够多的净胜球，阵容的调整和高温天气将是两个大麻烦。

在和菲律宾的比赛中，吴兴涵和金敬道打了76分钟，唐淼和张稀哲打了83分钟，武磊打了86分钟，考虑到最后十几分钟国脚们主要以控制球为主，所以国脚们的疲劳情况应该是一致的。如果进行阵容的轮换，国足会如何调整呢？

其中，颜骏凌和中后卫蒋光太、张琳芃，正常来讲是可以恢复状态的，但其他球员恐怕会有一定程度的疲劳。当然，刘殿座、李昂和于大宝的防线搭档，也完全能够应付马尔代夫的进攻能力。边后卫位置，吉翔和李磊也都属于能力不错的球员。

中场的选择，中路有池忠国、李可、蒿俊闵，唯一的问题是蒿俊闵的体能能够坚持多久，池忠国和李可更像是工兵型球员，要想激活国足的中场，蒿俊闵可能是更好的选择。边路则有尹鸿博和刘彬彬，遗憾的是韦世豪可能仍旧无法出战。前锋的选择则比较有余地，阿兰和张玉宁可以搭档，谭龙也有望获得机会。

如果采用这一套全轮换的阵容，理论上国足的战力还是可以得到保证的，当然，替补国脚们也需要激发自身的斗志。

因为有五个换人的名额，国足也有充分的空间进行调整，对阵菲律宾的首发国脚们，打上30到40分钟的比赛，自然还是没有大问题的。