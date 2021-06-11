中国金花宣布退出网球草地赛季 回国备战东京奥运

来源：中国新闻网

6月9日晚，中国金花徐一璠在社交媒体上宣布，自己将退出2021年的草地赛季，回国备战东京奥运会。

徐一璠在社交媒体上写道：“为了祖国的荣誉，为了更好的准备奥运会，为了从小在电视机前观看着中国运动员代表自己国家征战的奥运梦，这次我希望自己将再一次站在这份舞台。”

此前，王蔷和郑赛赛也相继宣布回国全力备战东京奥运会。郑赛赛在声明中表示：“能够代表国家出战奥运会，是一份荣耀，更是一份责任。为了配合国家的防疫要求以及国家队接下来的奥运备战整体计划，我将尽快回国，在隔离结束后投入备战冲刺。”

法网公开赛，王蔷遗憾止步于女单第二轮。结束法网之旅后，她并未像往年一样开启草地赛季，而是决定回国备战东京奥运会。

王蔷透露，在今年疫情的大环境下，为配合国家的防疫要求和东京奥运会的集训计划，她已决定退出包括温网在内的草地比赛。“虽然不能参加草地赛季，排名也会掉一点，但为国家出战义不容辞。”

2018年雅加达亚运会，王蔷夺得女单冠军的同时也取得了东京奥运会女单比赛资格。这将是王蔷第二次出战奥运会。2016年里约奥运会女单首轮比赛，她以1：2不敌俄罗斯名将库兹涅佐娃。

据悉，中国女网将于6月中旬至7月中旬前往山东日照进行为期一个月的封闭集训。东京奥运会网球比赛将于7月24日开始，共设置男女单打、男女双打和混双五枚金牌。