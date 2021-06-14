大S与汪小菲离婚误会解除后 小S首度发声挺身护姐

来源：腾讯网

6月14日，大S在社交平台发声撂下狠话“这算集体屠杀吧”引发热议后，妹妹小S也在社交平台首度与网友互动谈姐姐大S，并出面挺身护姐，面对网友的质疑，她回应称：“ 其实我姐姐做很多善事，她是好人”。

据悉，此前大S曾在社交平台撂下狠话，并澄清了自己社交账号被封禁一事，大S与丈夫汪小菲立场保持一致，引来了很大的争议，小S在捐赠了医疗设备后，被网友留言感谢，但却批评大S不做善事扯后腿，小S护姐心切，坦言大S是好人。

大S在撂下狠话开骂，透露自己的处境后，丈夫汪小菲也出面回应，称与大S的误会都过去了，希望离婚风波告一段落，表示夫妻俩最担心的是孩子，希望家人平安，可见汪小菲与大S在离婚风波持续了一周后，终于解除误会和好，夫妻俩也达成了共识，对自己的处境勇敢表达立场。

大S的妈妈黄春梅也多次在社交平台透露女儿的情况，不仅晒出与大S一起包水饺过端午的视频，还为女儿炒菜，称为一家人下压力，可见一家人已经度过了离婚风波的影响。

有媒体也曾求证大S本人，大S也坦言之前的狠话确实是自己所发，大S的经纪人也谈到了大S与汪小菲离婚风波的主要原因，并表示对于婚姻的部分不再做任何回应，称这是家里的小事，不需要浪费公共资源。

S妈也坦言，不想再管女儿女婿的事了，并表示大S因为子女不能上学和外出压力很大，女婿汪小菲因担心家人也没地方发泄情绪，只能让他们夫妻自己静静想一想，等平静下来就想通了，还希望外界不要在关注离婚传闻。

显然，大S与汪小菲达成了共识，对自己的处境勇敢发声，没想到却遭到了部分人的围攻和指责，不过既然汪小菲和大S都说的是实话，有何必在意外界的风言风语。

既然离婚误会已经解除，这场离婚闹剧也落幕了，希望大S一家能平安度过眼前的危机！

