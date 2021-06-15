埃里克森：我不会放弃，感谢大家为我所做的一切

来源：中国新闻网

关于正在医院接受治疗的丹麦球星埃里克森，又有新消息传来。

据媒体报道，在接受《米兰体育报》采访时，埃里克森表示，“谢谢大家，我不会放弃的，我现在感觉好多了。我也想了解发生了什么，感谢你们为我所做的一切。”

北京时间13日凌晨，欧洲杯B组丹麦对阵芬兰的比赛在丹麦首都哥本哈根进行。当上半场临近尾声时，处在边线附近的埃里克森在无任何身体对抗的情况下突然昏厥倒地，比赛因此暂停。

埃里克森出生于1992年，曾效力于阿贾克斯、托特纳姆热刺等知名俱乐部，现效力于意甲豪门国际米兰，并随队在刚刚过去的赛季中获得意甲冠军。司职中场的埃里克森，是丹麦队当之无愧的中场核心。

在现场进行了约15分钟的急救后，躺在担架上的埃里克森被护送离场。随后欧足联透露，埃里克森已被转送至医院，并且情况稳定。

当地时间13日，丹麦足协在官方公告中表示，埃里克森情况稳定，他将继续住院治疗并接受进一步检查。丹麦足协还称，已与埃里克森进行了交谈，他向队友们送上了问候。

丹麦足协同时表示，在这一突发事件后，丹麦队上下及工作人员已经得到了危机援助，他们会继续团结在一起。丹麦足协还感谢了来自各方对埃里克森的关心与问候，他们会把这些都传达给埃里克森及其家人。