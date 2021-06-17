中国足球无论再难也要“走出去”

来源：新华网

作者：王浩明

久违了，一场让中国球迷可以高呼“痛快”的比赛——北京时间16日凌晨，在2022年卡塔尔世界杯亚洲区第二轮预选赛（40强赛）A组的收官战中，国足3:1战胜叙利亚队，以小组第二晋级12强赛。

国足在失去“主场优势”、经历长途旅行和赛程变更等外部不利因素影响下，踢出了精气神，完胜本组最强对手叙利亚队，昂首出线，实属不易。

本场比赛，武磊继续担当为国足攻城拔寨的重任，打入被扳平后再次超出比分的关键进球。40强赛8轮比赛，武磊场场首发，贡献了8粒进球和3个助攻，堪称国足的“真大腿”。

作为目前国足阵中效力欧洲联赛的“独苗”，最近两年武磊在俱乐部的境遇其实并不好——上赛季西乙联赛，他仅仅打入2粒进球，还经历了长时间的进球荒。

一时间，不少“武磊应该回国”的声音开始出现，而武磊这次40强赛的表现，足以反驳这种论调。

不难发现国足最近几场比赛，武磊在场上的节奏与意识，其实是高出了场上大部分球员一个层次，这对国足来说是一种难得的“升维打击”武器。同样有着旅欧经历的主帅李铁当然看得清清楚楚，因此国足近三场比赛变阵很多，但武磊的位置始终无人可撼。

“武磊在西班牙的进步是显而易见，如果我们有20-30名球员在欧洲，我还有什么发愁的呢？”

李铁在赛后新闻发布会上的这番话值得深思。事实上，与叙利亚队这场比赛，除了武磊，打进另外两球的张稀哲和张玉宁都有在欧洲俱乐部效力的经历。国足唯一一次出线的2002年世界杯预选赛，后防顶梁柱范志毅和中场发动机马明宇，也都在欧洲踢球。

过去十年，由于中国的职业联赛经历了资本繁荣，球员工资大幅飙升，中国和国外待遇的“剪刀差”让留洋在商业上几乎无法实现。但还是有武磊和张玉宁等人，在有识之士的运作下，冲破了重重阻力“走出去”。

此番国足晋级12强赛，他们应该得到人们的敬意。

中国足球不能“闭门造车”，更多的人“走出去”的意义，不仅仅局限在一场或一届比赛成绩的受益。“留洋”是一场孤独的远征，除了球技长进，意志的锤炼，视野和思维都会得到全面的提升。归来后，无论作为球员、教练还是管理人员，对中国足球都是长期的宝贵财富。李铁不也正是一个例子吗？

中国足球，无论再难，也要坚持“走出去”。