3：0胜美国 中国女排七连胜结束世联赛之旅

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北京时间20日晚，2021年世界女排联赛迎来了一场焦点战。中国女排同美国女排的较量中，中国队3:0(25:10、25:20、25:17)完胜对手。

本场比赛结束后，中国女排也在郎平的带领下，结束了今年的世界女排联赛之旅。

“朱袁张”合体 中国女排完胜美国

美国女排是中国女排在东京奥运会小组赛的对手之一，此次较量，也可以看作是奥运之前的一次“模拟考”。

本场比赛，中国女排尽遣主力出战，朱婷、袁心玥和张常宁同时出现在了首发名单。而美国女排“雪藏”了主攻拉尔森，另一主攻希尔则“代班”自由人。

面对实力有所隐藏的美国女排，中国女排依旧全力以赴。首局比赛开始后，中国队迅速进入状态，并以8:1进入第一次技术暂停。暂停过后，中国女排继续将比分差拉大，朱婷强攻屡有建树、龚翔宇反击下球，第二次技术暂停时，中国女排已经16:5领先。本局后半段，美国女排一传依旧不到位，中国队以25：10先下一城。

第二局比赛，美国女排逐渐找到节奏，双方战至10平之后，凭借龚翔宇的进攻和发球，中国女排顺利确定了领先优势。朱婷强攻命中后，中国队16:13进入第二次技术暂停。

而就在此前，朱婷拦网时被球砸中眼睛。暂停间隙，朱婷一直拿冰块敷眼睛，并直言：“疼死了。”但是朱婷并没有下场休息，而是继续回到场上，带领队伍25:20拿下第二局。

第三局比赛，美国队先声夺人，两队相持到7平后，丁霞和华盛顿网口争球受挫，中国队在第一次技术暂停7：8落后。

两队战至10平后，中国女排逐渐将比分拉开，张常宁单人拦网得手后，中国女排16:11进入第二次技术暂停。

随着比赛的进行，中国女排拦网状态回暖。凭借着龚翔宇的一锤定音，中国女排25:17结束了战斗。

以赛代练 中国女排无缘四强

其实就在这场比赛开始之前，本届大赛的四强名单已经产生。美国、巴西、日本、土耳其女排成功晋级到了下一轮。

虽然中国女排取得了七连胜的佳绩，但由于前半段赛程中失分太多，姑娘们最终还是失去了再进一步的机会。

本次世界女排联赛是时隔两年再度举行，中国女排抱着锻炼新人、磨合阵容的目的来到了意大利。

前三周的比赛，中国女排以检验后备力量为主，派出了以替补队员为主的阵容出战。九场比赛中，中国队的表现起伏不定，在0:3不敌日本女排后，又相继输给了加拿大、土耳其、比利时和塞尔维亚队。直到第三周对阵巴西女排的比赛，姑娘们才找回了久违的精气神，以3:2实现了大逆转。

中国女排的主力阵容从第四周的比赛开始加入。当一张张熟悉的面孔出现在银幕上时，中国女排也显示出了世界一流强队的实力。

六场比赛，中国女排在进攻端呈现出多点开花的局面。与几年前进攻一直依赖朱婷不同，这一次，朱婷有了更多的帮手。张常宁、李盈莹、龚翔宇，袁心玥……在朱婷被对手针对时，她们总能站出来帮助队伍渡过难关。

从前三周与后两周队伍的表现来看，中国女排的替补队员同主力队员之间的差距确实不小。队伍技术不够强，应变能力也有所欠缺。再加上难以控制自身失误，比赛也自然很难获胜。

郎平曾不止一次地说过，比赛不可能仅靠七八个主力去打。此次派出替补阵容打头阵，也是为了给予姑娘们更多的实战机会，让她们在比赛中认清自己的问题。

虽然实力比不上主力队员，输球的滋味也不好受。但在距离东京奥运会三十多天的日子里，姑娘们仍然有机会弥补不足。

查漏补缺 中国女排剑指奥运

这次世界女排联赛是东京奥运会之前的最后一次实战演练。在提前结束了意大利之旅后，中国女排也有了更多时间备战即将到来的东京奥运。

在2019年世界杯上以全胜战绩夺冠后，中国女排就开始为东京奥运会做准备。但是受到疫情影响，奥运会被推迟一年。在此期间的大部分时间里，中国女排的姑娘们都在排除外界干扰，闭关修炼。

2020年初开始，中国女排展开了长达7个月的封闭集训。除了在6月份进行了短暂的休假调整，其余时间，她们都没有走出过训练基地。

队员们每天都要进行八九个小时技术身体训练，晚上还要看录像学习。只有周四半天和周日一天的时间可以休息调整。今年，中国女排在1月6日就再次集合，在北京结束了第一阶段的集训后，她们于大年初六转战漳州，随后又在北仑进行备战。

除了5月1日同日本女排的一场测试赛外，中国女排将近两年的时间里都再无国际大赛。毫无疑问，无论是替补，还是主力，中国女排上下都需要通过实战找回比赛的感觉。

而通过这长达一个月的坎坷之旅，我们相信中国女排必将带着满满的收获吹响东京奥运会的冲刺号角。