“中国最快00后”，赢了苏炳添

来源：澎湃新闻

作者：马作宇

“（当我夺冠后）我完全是处于一个懵了的状态，我完全没有想到自己能跑这么好。”

站在重庆市奥林匹克体育中心的混合采访区里，面对着媒体的长枪短炮，刚满21岁不久的陈冠锋显然没有准备好自己的夺冠感言，回答记者的提问时，他总是夹杂着一些有着鲜明“00后”风格的词语。

6月24日，就在“中国体育彩票”2021年全国田径锦标赛暨全运会资格赛的男子100米决赛中，来自广东的陈冠锋跑出了10秒06，战胜苏炳添、吴智强和许周政一众“国字号”飞人，夺得冠军。

这个成绩，不仅创造了他的个人最好成绩，同时也让他一下跻身中国短跑历史“第四人”的位置，在他的身前，只有苏炳添、谢震业和张培萌。有意思的是，即便是这些陈冠锋口中的“老大哥”们，都不曾在21岁的年纪达到这样的速度。

如今，苏炳添的身后有一群追赶者，他们充满天赋却不够完美，他们的一路狂奔是苏炳添坚持向前的信心，也是中国短跑的未来，而在这群追赶者中，陈冠锋是最闪耀的一个。

一次突如其来的超越

“苏炳添在加速，苏炳添保持住了，苏炳添冲线！10秒06！”当重庆市奥林匹克体育中心的现场主持热血沸腾地解说着男子100米决赛，现场的数千名观众却一脸疑惑地没有发出任何喝彩。

其实，这是男子100米决赛现场的一个小插曲。现场主持搞错了第一个冲过终点的选手，他和苏炳添一样来自广东，一样穿着粉红色的背心和黑色的短裤，但不同的是，他比苏炳添年轻了将近11岁。他就是2000年2月份出生的“00后”飞人陈冠锋。

现场主持的失误不难理解，这些年，除了越来越稳定的谢震业曾经打败过苏炳添，这位中国短跑“一哥”几乎难逢对手。很难想象，一位“00后”的小将可以战胜苏炳添。

当然，苏炳添的落败有不少客观原因，其中最重要的就是身体机能的不理想。在比赛结束后，苏炳添在接受央视采访时也透露，此前的训练比赛也有过类似的情况，需要两三天时间进行调整，“我在赛前热身时就感到腿部不适，因此没有发力，一切要以健康为主。”

好在，苏炳添的外教兰迪·亨廷顿告诉澎湃新闻记者，“苏炳添是很聪明的运动员，他懂得如何控制自己的身体，这次比赛的腿部酸痛不会对东京奥运会有任何影响。”

抛开身体的原因，陈冠锋的这次超越可以算是相当精彩。

从比赛一开始，0.132秒的启动反应时间就为陈冠锋的超越和夺冠埋下了伏笔。启动后前30米，在苏炳添选择降速之前，陈冠锋并不落下风；而在途中跑阶段，陈冠锋的大步幅也让他一点点甩开了身边的许周政和吴智强；到了最后冲刺阶段，他则是掉速“相对更少”的那一个……

于是，他就这样带着良好的全程节奏，第一个冲过了终点。

“其实我训练顶多感觉自己在10秒20区间，如果状态好的话，可以破10秒20，但是今天这个成绩是完全没有想到的。”在短短几分钟的采访中，陈冠锋不断重复着“没有想到”，而略显稚气的言语也符合他所说的“懵了”的状态。

“我个人觉得这场比赛还是有很多毛病，唯一做的好的可能就是自己的心态调整得还可以。”陈冠锋告诉澎湃新闻记者，“因为之前只要跟老大哥比赛，我的节奏就会被带得很乱，跑不出自己的水平。所以今天能够稳下来，我已经很开心了。”

他是中国最快“00后”

相比于他在赛后采访中的朴实无华，赛道上的陈冠锋是另一个状态——冲劲十足，甚至盛气凌人。

事实上，陈冠锋这个名字在中国跑圈的顶级舞台上出现的时间并不久——2020年，陈冠锋才开始参加大型比赛，但一出道他就展现出了足够的天赋。

去年9月，在全国田径锦标赛男子4×100米决赛中，由陈冠峰、黄永炼、张瑞轩、莫有雪所组成的广东代表队以38秒99的优秀成绩夺得第一，获得冠军；今年4月份，在成都分区邀请赛百米项目中，陈冠锋跑出了10秒26，刷新了个人最好成绩。

而就在1个月之后，今年5月的成都双流体育中心举办的成都田径邀请赛上，陈冠锋以10秒19再次刷新个人最好成绩，夺得冠军。彼时，他战胜的是被粉丝誉为“00后天才”的黄永炼以及被列为“中国百米00后十大飞人”之一的邓智舰。

“我一直想，只要跑出好成绩，其他一切都是顺其自然，所以只要把比赛跑好了就可以。”

回顾这段时间的不断加速，陈冠锋并没有说出什么秘诀，甚至连他自己都没想到，在山城重庆湿热的环境里，他可以再次提高自己的个人最好成绩，并且一下子提高了0.13秒。

对于自己的进步，陈冠锋将一部分功劳归在了苏炳添身上，“能够打开10秒10区间，是苏大哥带头带得很好，我只是慢慢地向他看齐，一步一步慢慢追近他。”

值得一提的是，当陈冠锋的名字逐渐出现在国内百米跑道的冠军得主一栏时，越来越多人开始将他称为“苏炳添接班人”。

而如今，他在重庆的跑道上不仅战胜了苏炳添以及一众“国字号”飞人，而且让自己顶上了中国短跑历史“第四人”的头衔。

要知道，10秒06的成绩距离东京奥运会百米达标成绩10秒05仅仅差了0.01秒——在此之前，中国田径的短跑军团里也只有苏炳添和谢震业拥有参加东京奥运会男子100米的资格。

他能成为“苏炳添接班人”吗

当然，对于一位刚满21岁的年轻小将来说，奥运会赛场对他来说确实有一些太遥远，但陈冠锋自己说，他的目标就是“有一天能够和苏炳添大哥并肩作战，这是我一路以来的梦想”。

陈冠锋告诉澎湃新闻记者，其实过去几年时间，他和苏炳添都没有太多交集，“一个在国家队训练，一个在省队训练，哪里有机会碰面。”

所以每次参加全国比赛或者基地测试赛的机会，就成了陈冠锋“追星”的最好时机，“每次只有在比赛时候才会碰面，然后我就会在训练中或者比赛中像小迷弟一样，一边练一边偷看他。”

或许，陈冠锋可以算是“追星”最成功的一个案例——当他在重庆的全国锦标赛第一个冲过百米终点，得知自己夺冠后还手足无措的时候，苏炳添第一个走上去祝贺他，并且和他握了握手。

的确，苏炳添也在“感谢”着像陈冠锋这样的追赶者们。

“中国短跑如果有更多人能顶上来，那么我们接力队就有更多希望。”这是苏炳添在过去几年接受媒体采访时不时会说的一番话。

这些年，苏炳添总是将自己称为“老将”，在他口中，他继续坚持的一部分信心，就来自这些越来越接近他的年轻人们，“我很珍惜现在的比赛，对我来说是比一场少一场，所以希望有更多后备力量能顶上来，这也是给我们信心。”

而苏炳添希望看到的场景，已经有了些许模样——就在这场比赛里，2000年出生的陈冠锋跑进了10秒10，同样是“00后”的黄永炼跑出了10秒29的个人最好成绩，1994年的吴智强跑出了10秒11的个人最好成绩，1995年出生的许周政则是跑出了10秒22的赛季最好成绩。

“我们不能辜负勤勉的老大哥们给我们铺的路。”陈冠锋并不急于再次提高成绩，而是希望能够用能力稳定住如今的状态，然后追近苏炳添。

“他们一次次突破，把亚洲人的极限拉到一个高点，破10秒甚至破9秒90都有可能，我们也要跟上脚步，不停追赶。”