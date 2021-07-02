中国男篮不敌希腊队 37年来首次无缘奥运会

来源：中新社

继以30分之差负于东道主加拿大队后，中国男篮在北京时间2日的奥运落选赛中，以80:105不敌希腊队，彻底无缘东京奥运，这也是自1984年洛杉矶奥运会以来，中国男篮首次缺席奥运大赛。

在本次落选赛上，中国男篮与同组的希腊队、加拿大队，以及另一小组的捷克队、土耳其队和乌拉圭队同在加拿大的维多利亚赛区。根据规则，每个赛区的两个小组先进行循环赛，每个小组的前两名再进行交叉淘汰赛，争夺该赛区的唯一一个东京奥运席位。

在前两场赛事中，中国男篮和希腊队分别负于东道主加拿大队，此役获胜的一方将成为该组第二支晋级赛区淘汰赛的队伍。

在国际篮联的排名中，曾获世锦赛亚军的希腊队近几年基本稳定在前八名之内，是当之无愧的世界劲旅。此次落选赛，虽然其当家球星、效力于NBA雄鹿队的“字母哥”和其他几名主力缺席，但由湖人队“字母弟”领衔的希腊队，整体实力仍远在同样是多名主力缺阵的中国队之上。

由于此役对于双方都是生死战，比赛甫一鸣哨，希腊队就全力以赴，首节即以28:14大比分领先。在对手的高压下，中国队被全面压制，上半时以32:52落后20分。

下半时开始，中国队以提速打乱希腊队节奏，第三节单节以27:24领先，将比分差距缩小到17分（59:76）。

但在第四节，找回状态的希腊队重新成为赛场主宰，最终以105:80赢得胜利，中国男篮则成为维多利亚赛区第一支被淘汰出局的队伍。

尽管早在一年半前的奥运落选赛分组抽签揭晓时，中国男篮就被提前“判定”无缘东京，但当这一结果真正出现后，仍让一边不看好中国男篮、一边又在暗暗期待奇迹的中国球迷们失落。

此役，中国队的胡明轩16分5助攻、周琦15分10篮板、吴前14分、张镇麟和周鹏各得7分。希腊队方面，拉伦特扎基斯获得全场最高的21分，字母弟得到7分。

加拿大当地时间3日-5日，加拿大队和希腊队将与另一小组（土耳其、捷克、乌拉圭）的前两名进行交叉淘汰赛，争夺维多利亚赛区的唯一一张东京奥运入场券。