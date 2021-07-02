”香港共庆回归赛马日”举办10场赛事 总投注额逾16亿港元

来源：中新社

作者：韩星童

“香港共庆回归赛马日”7月1日在沙田马场举行，当日合共编排10场赛事，总投注额高达16.44亿港元（2亿新元），创回归赛马日的历来新高。

据香港赛马会（马会）介绍，10场赛事中，为庆祝香港特区成立24周年而举办的“香港回归杯”以及“粤港杯”为焦点赛事。

“香港回归杯”见证香港特区自成立以来一直“马照跑”，不单是本地最受欢迎的观赏体育运动，更成为香港国际都会形象的重要一环。这场途程1800米的二班赛事，共有11匹赛驹参与竞逐，最终由练马师丁冠豪训练的赛驹“足金好球”，在骑师潘明辉力策下，以头位之差力压亚军“勤德兼备”夺冠。

同日另一焦点赛事“粤港杯”，同样别具意义。今年5月，粤港双方签署了《大湾区体育项目合作补充备忘录》。马会表示，积极支持粤港体育和马产业的合作交流，亦相信粤港澳大湾区对香港赛马运动的策略性发展而言十分重要。

“粤港杯”吸引14匹良驹参与角逐，这场四班赛事，竞逐途程为1800米，练马师徐雨石训练的赛驹“皇龙司令”，在骑师巫显东策骑下，以四分之三马位之先，击败亚军“度身订做”胜出。

值得留意的是，“香港回归杯”和“粤港杯”这两场焦点赛事的桂冠，均由土生土长的骑练（骑师和练马师）组合胜出。