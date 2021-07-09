东京奥运会羽毛球抽签揭晓 中国队夺金热门小组赛遭遇强敌

来源：中新社

作者：高凯

8日晚，东京奥运会羽毛球项目抽签结果揭晓，中国队夺金优势项目混合双打将于小组赛中遭遇劲敌。

此前，世界羽联已正式公布了奥运会5个单项共133个席位的归属。中国队除男双仅一对组合入围外，其余单项均实现满额选手参赛。

根据赛制，东京奥运会单打项目分为16组，其中有两组是空组，每个小组仅第一名出线，前两号种子在淘汰赛首轮即1/8决赛中轮空，而双打项目分4组，取小组前两名进入8强。

以目前分组情况看，中国羽毛球队最具夺金实力的混双项目，头号种子郑思维/黄雅琼所在的小组中不仅有韩国名将徐承载/蔡侑玎，还有近来表现出不凡实力的荷兰组合塔博林/皮克。2号种子王懿律/黄东萍同组对手包括里约奥运会亚军陈炳橓/吴柳莹，以及中国香港好手邓俊文/谢颖雪。

两对女双组合双双遭遇韩国劲敌，2号种子陈清晨/贾一凡与金昭映/孔熙容同组，杜玥/李茵所在小组的种子选手则是4号种子李绍希/申昇瓒。

中国队仅有的一对男双李俊慧/刘雨辰签表有利，其所在的小组只有东道主组合嘉村健士/园田启悟一对强手，且直至杀进决赛才可能与头号种子、志在冲金的吉迪恩/苏卡穆约相遇。

单打项目中，中国队的谌龙、石宇奇小组中并无明显障碍，但二人进入淘汰赛后困难陡增。6号种子、卫冕冠军谌龙首轮即将遭遇新科全英赛冠军、马来西亚选手李梓嘉，1/4决赛则可能面对2号种子、中国台北选手周天成。11号种子石宇奇小组出线后淘汰赛首轮的对手可能是雅加达亚运会冠军、印尼名将乔纳坦，半决赛可能碰到同处上半区的夺冠热门、头号种子，日本选手桃田贤斗。

女单方面，陈雨菲与何冰娇同处上半区，两人小组出线同样没有悬念。由于西班牙名将马林伤重退赛，陈雨菲升至头号种子位置，出线后可“直通”1/4决赛。

