冠军主帅是如何炼成的？

来源：羊城晚报

欧洲杯决赛，意大利在客场经点球决胜击败英格兰，主帅曼奇尼带队登顶。英格兰是本届大赛球员总身价排名第一的球队，约为意大利球员身价的1.7倍，这场决赛颇有爆冷的味道。

不是一个人在战斗

曼奇尼风度翩翩，球员时代还是执教时代都是如此，明明有男模的长相和气质，但偏偏靠足球专业吃饭。

若论对英格兰球员及其足球人才培养体系的熟悉程度，曼奇尼可能不在英格兰主帅索斯盖特之下。更何况，曼奇尼不是一个人在战斗，意大利近年来有多位名帅到英超劲旅执教。

曼奇尼赛后流下热泪，特别感谢意大利领队维亚利。他们在球员时代组成意甲劲旅桑普多利亚的梦幻前锋组合，如今又携手夺得欧洲杯冠军。曼奇尼表示：“我和维亚利的友谊超越一切，因为桑普多利亚在我们的心目中超越一切俱乐部，我们今天一起在国家队功德圆满。”

维亚利曾为英超豪门切尔西球员兼主帅，1998年带队夺得欧洲优胜者杯冠军和欧洲超级杯冠军。另一位意大利名帅安切洛蒂，在2009-2010赛季带领切尔西夺得英超冠军；2020-2021赛季执教埃弗顿，手下就有英格兰的主力门将皮克福德。

曼奇尼在2011-2012赛季带领曼城夺得俱乐部历史上第一个英超冠军，以大逆转的方式力压同城的传统豪门曼联。意大利征战2016欧洲杯时的主帅是孔蒂，曾在2016-2017赛季带领切尔西夺得英超冠军。还有一位意大利名帅卡佩罗，曾经带领英格兰参加2010世界杯。

维亚利、安切洛蒂、曼奇尼、孔蒂、卡佩罗，意大利教练圈的五大高手，都有英超或英格兰代表队执教经历，几位老哥儿私下一定会互相交流。

谁说尤文球员不祥？

传统的意大利足球擅长防守反击，拥有世界级前锋、世界级后卫、世界级门将，但中场实力往往偏弱，不善于组织进攻。曼奇尼的改造先从中场开始，若日尼奥、巴雷拉、维拉蒂、洛卡特利等球星渐入佳境，高位逼抢锐气十足。曼奇尼的球队大打攻势足球，全队带着乐趣踢球，虽然没有超级巨星，但具备和任何强队叫板的本钱。

意大利在2000和2012欧洲杯决赛均告失利，先后输给法国和西班牙，在一定程度上输在硬实力的不足。今年，意大利客场挑战牌面实力更强的英格兰，欧洲杯决赛三连输似乎在向“蓝衣军团”招手，可是曼奇尼敢于同宿命抗争。

曼奇尼不相信宿命，还体现在对尤文图斯球员的使用上。尤文已经连续输掉五次欧冠决赛(1997年、1998年、2003年、2015年、2017年)，对志在冲击欧洲杯冠军的曼奇尼来说，尤文球员似乎是不祥之兆。

可是，曼奇尼依然重用尤文中卫组合基耶利尼和博努奇，尽管尤文在上个赛季战绩不佳，“玄冥二老”年龄偏大且状态下滑，两人在38轮意甲加起来只首发出场39次，但他们在欧洲杯组成最强中卫搭档之一。在决赛中，博努奇攻入价值连城的扳平进球。尤文边锋小基耶萨两次当选欧洲杯单场最佳球员。在半决赛和决赛点球大战中，意大利多名球员罚失点球，博努奇和尤文边锋贝尔纳代斯基连续出场并且全部把点球罚进，为意大利夺冠立下汗马功劳。

