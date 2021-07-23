北京警方通报吴亦凡事件：以事实和法律廓清舆论风波疑云

来源：新京报

作者：丁慧

引发全网关注的“吴亦凡和都美竹网络互相爆料”事件，有了最新进展。

7月22日，北京朝阳警方发布了针对都美竹通过网络反映受到侵害和吴亦凡一方报警称被敲诈勒索的情况通报。经过警方调查，吴亦凡和都美竹确有过两性关系发生，2021年6月，都某竹为了提升网络知名度，先后在网上发布被吴亦凡“冷暴力”的博文。



当月，本事件中查明的犯罪嫌疑人刘某迢看到网络信息后产生对双方进行诈骗的想法，虚构了三个身份对都、吴双方实施了诈骗，最终获利18万元（人民币，3万7800新元）。目前，犯罪嫌疑人刘某迢已经被警方刑事拘留。



针对网民举报的“吴亦凡多次诱骗年轻女性发生性关系”，以及近期网络互曝的有关行为，警方仍在调查中，将根据调查结果依法处理。值得注意的是，在该案中都美竹和吴亦凡实际并没有就此事直接联系。

在此之前，吴亦凡被指“选妃”“涉未成年人”；吴亦凡方面则指控都美竹敲诈勒索、侮辱诽谤。双方这样的指控，意味着该事件已经不仅仅止于娱乐层面，已经上升到法律范畴。

由“都美竹和吴亦凡互相爆料”事件，牵涉出如此诈骗案，对“吃瓜网友”来说这样的结果或许出乎意料。但无论是否有第三方诈骗嫌疑人的存在，引起网友争议的部分爆料，的确存在：吴亦凡确实和都美竹发生过两性关系；吴亦凡执行经纪人以挑选MV女主角面试约都美竹；吴亦凡聚会集中收手机统一保管……



对比之前的爆料，双方的爆料均“真话掺着假话，假话掺着真话”，但真真假假、假假真真都是一个“利”字。或许正如网友猜想的那样，都美竹是为了“红”，吴亦凡是为了满足自己某种隐秘的欲望。但这次出乎网友意料的新进展对于“吃瓜网友”也具有警示意义：任何一件在网络发酵的事情，都应该以事实为依据、以法律为准绳，不能仅仅靠一个人的一面之词，靠无端猜测就下定论。



在双方都选择性陈述事实的情况下，对案件中涉及刑事的部分，警方会介入调查，相信针对网友关注的“涉未成年人”情节，自然也会有调查结果。届时，无论是都美竹也好，还是吴亦凡也罢，在法律面前不会有任何“特权”，触犯法律的将由法律制裁，无视道德的自然也要接受道德的审判，双方都要为自己的行为付出代价。



特别是吴亦凡，身为公众人物，又有偶像身份，身后有大批粉丝，甚至不乏青少年拥趸，这也意味着其一举一动都会被公众“看在眼里”。但他却并不爱惜羽毛，深陷丑闻，实在有违社会对公众人物的期待。



偶像要有偶像的自觉意识，正如有人指出的，“做明星的门槛不能太低”。好的榜样对青少年的成长有积极影响，有问题的榜样也会产生恶劣影响，不能放任毫无社会责任感的明星“带坏”青少年。



此前，娱乐圈出现过不少道德层面和法律层面的事件，瓜一次比一次大，底线一次比一次低，不断冲击人们的认知。这其中不乏炫富、嫖娼、吸毒的明星，向社会传播了恶劣的价值观。



而一些明星欲仰仗自身“人气”，妄想风头一过“歌照唱、舞照跳、剧照拍、钱照赚”，这样的念头也应该打消了，这样的艺人不应成为公众人物，更没有资格成为青少年的榜样。



此外，在这次事件中，我们能看到的是越来越多的人以一种审慎的态度看待明星行为，这是对追星的理性态度。这也提示，在充斥明星粉丝“控评”和非理性情绪的舆论场中，网友更应该保持对网络虚拟消息的防范意识和辨别能力。道听途说，拼凑不实信息容易误入歧途，不能靠捕风捉影的小道消息就妄下结论，避免在吃瓜中混淆了是非。