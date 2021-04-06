台铁事故 别把人祸包装成天灾

台铁发生史上最严重事故，事发第二天，卫福部立刻成立捐款帐户，蔡赖苏都宣布捐一个月薪水，各界也有不少人响应。但蔡赖苏身为中央执政者，本是最该为这起事故负责的政治人物，过去该做的改革不做，捐款的行为，不免被联想为企图包装成天灾，移转这场政府怠惰造成的人祸，回避失职责任。

2018年10月普悠玛翻覆事件发生后，当时行政院长赖清德指示吴泽成及张景森两位政委分别组成跨部会的事件调查小组及台铁体检小组，原本吴泽成表示调查报告在一周内出炉，朝野也同意立法院在一个月内召开专案报告，但因当时刚好碰上九合一大选前夕，调查报告及专案报告都被硬生生拖到选后。

普悠玛事件后，外界涌现台铁公司化声浪，尽管交通部长林佳龙曾公开喊话，“台铁公司化关键在府院决心”，也曾建议行政院提高层级组成跨部会改革推动小组。但过去这两年多来，不论是赖清德或苏贞昌，都没有对台铁改革尽过心力，更遑论蔡总统。今天台铁再次出事，绝对是不折不扣的人祸。

只是，事发迄今，蔡政府的表现，仍然是重复公关处理，用尽各种带风向手段，让社会别把事件重点放在究责，尤其不要放在政府长年对台铁“摆烂”之上。网络侧翼人士甚至提前出动，抢着替政府撇清，强调一切都是包商的错，台铁是受害者；如果火势还是止不住，那就是台铁的错，总之不是执政团队的问题，当然更不是府院高层的责任，每一层都是防火门。

卫福部成立捐款帐户，也引起质疑，有民众发文质疑“恕我愚昧，台铁事故为什么要捐款？”引发网友热议，但随即有网军大举出动扭转风向，并举八仙气爆新北市也募款为例混淆视听，但八仙气爆是私人办的活动，也是在私有场域，受害者可能拿不到全额赔偿；对比台铁事故，两者根本不可相提并论。

蔡赖苏是最大的权力拥有者，该做的是事先的改革，而非事后的捐款，更别想把人祸移转成天灾，回避该有的政治责任。