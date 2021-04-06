台专家：解放军航母战斗群完成拼图

辽宁号航母编队日前通过冲绳本岛与宫古岛之间海域，南下进入太平洋，执行护卫任务的有万吨大驱“南昌号”。这亦是055型驱逐舰首次为航母编队执行护航任务。台军事学者指出，此意味解放军母舰队战斗群最后一块拼图完成。中国海军发言人昨晚证实，辽宁号航母编队根据年度工作计划，在台湾周边海域组织例行训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高能力维护国家主权、安全及发展利益。

共同社引述日防卫省统合幕僚监部消息，3日上午8时许，海上自卫队在长崎县男女群岛西南约470公里海域，发现了由6艘军舰组成的辽宁号战斗群，除了航母辽宁舰外，另外5艘军舰分别是055型驱逐舰南昌号、052D型驱逐舰成都号和太原号、054A型护卫舰黄冈号及901型综合补给舰呼伦湖号。舰队随后南下，经过冲绳本岛和宫古岛之间海域，向西太平洋驶去。4日下午一架隶属解放军海军的Y-9反潜巡逻机，在冲绳本岛与宫古岛之间公海上空往返。防卫省认为这是中国加强海洋活动的一环，正在警惕其动向。

台前海军舰长：055属指挥舰 防空能力最强

辽宁号南下是055型万吨大驱首次担纲护卫任务。中央社引述台前海军新江军舰舰长、海军官校军事学科部教官吕礼诗指出，055是舰队中的防空指挥舰，防空能力最强。因此055的加入可视为航母战斗群最后一块拼图完成。

美军罗斯福号今年第三度入南中国海

由北京大学海洋研究所主持的智库“南海战略态势感知计划”平台昨亦通报，4日上午8时许，美海军“罗斯福”号航母打击群经由马六甲海峡进入南中国海活动。这是“罗斯福”号本年度第三次进入南中国海活动。

“南海战略态势感知计划”平台主任胡波分析指出，美军航母行动变得突然规律性降低，实战部署的意味显着加强。4月3日“南中国海战略态势感知”平台还发布消息称，美国海军的“马斯廷”号导弹驱逐舰出现在了东海长江口附近海域，并一路向南。该舰3月27日从日本港口横须贺出发，径直前往东海，明显针对中国。

中央社引述台国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云认为，罗斯福号进入南中国海是战略机动部署。台中华战略前瞻协会研究员林颖佑亦表示，本次055驱逐舰是首与辽宁号搭配，对美军来说，可藉机观察解放军海军实力，了解舰队战术、编队及编制，甚至如何进行跨战区的联合作战模式。

中国海军：例行训练 有利维护主权

对于本次辽宁舰战队群南下，央视新闻昨晚引述海军新闻发言人高秀成大校称，目前中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域训练，这是根据年度工作计划组织的例行训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高维护国家主权，安全、发展利益的能力。今后，中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。