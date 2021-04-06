各国互通在望 香港打疫苗要急追

《星岛日报》社论

英国政府昨公布疫苗护照计划，已打的国民，可凭认证入场观看球赛、听演唱会和进入休闲场所，并于下月中开放出国旅游。这措施基于一个釜底抽薪策略，就是尽最大力度推行疫苗接种，当大多数人都有了保护，就全面放宽限制，并开放与外国互通，而从近期发展看来，这目标有望达到，其中最先互通的国家之一，可能是打疫苗步伐同样快的美国。全球要走出疫情困境，这的确是一条出路，但反观香港，接种疫苗仍然十分缓慢，按现时速度，肯定跟不上各国互通的走势，届时港人只能坐困愁城，没法旅游公干，经济亦难以复苏。要避免出现这最坏情况，政府必须加鞭总动员急起直追。

英美行得快 跟不上“输蚀”

英国疫苗接种之快，香港的确望尘莫及。至周日止，英国有三千二百多万人打了第一剂疫苗，占总人口的一半，距离七成人接种达至群体免疫已不远。至于美国，进度也相当理想，逾一亿人已接种第一剂，是全国人口的百分之三十二，总统拜登昨天就大声疾呼促请国民尽快接种，指这是“道义责任”。可见英美两国都以疫苗为撒手鐧，急步走向互通与恢复经济。

内地专家、复旦大学附属医院感染科主任张文宏也看到这趋势，认为内地疫苗接种都要加速，因为主要经济体若于今年底建立免疫屏障，接着就会实施互通，如果中国跟不上，就会受到影响。他虽然感到忧虑，但仍预计中国可于明年春天完成疫苗屏障，届时就有望恢复旅客往来。

以中国的行政力量与体制优势，要加快疫苗接种并不太难，事实上到三月底，内地已有一亿一千多万人打了疫苗，首都北京的居民接种率更达到四成，如果当局增加推动力，速度可以更高。香港的情况就的确令人担忧，据最新数字，至今只有约四十八万人打了第一剂，与全港七成人接种的目标相距甚远，且未见加快的迹象。以此速度计，到下半年必将被英美等国大大抛离。

政府要加力 “利诱”加动员

专家顾问袁国勇见到这情况，也愈来愈“肉紧”，认为如果大多数市民仍不打疫苗，即使政府采取多少防疫限制措施，也会挂一漏万，所以香港面临两个选项，一是大家都打疫苗，一是永远都不放宽防疫。这选择本来不难作出，但许多市民的实际反应仍然是观望，未能下定主意，原因有几个：一是有关疫苗副作用的负面讯息，在有意无意下扩散，造成毫不客观的心理阴影；二是政府推动力仍不够，未能将打疫苗与生活方便、行业松绑与旅游出行挂鈎，欠缺足够诱因；三是行业、机构与企业仍没有积极动员起来，好像事不关己，无直接责任。

以目前各国疫苗接种的进度看，部分国家互通，是指日可待的事，如果香港遥遥落后跟不上，将失去枢纽作用，对经济民生极为不利。面对这急逼形势，政府应重新推行一场打疫苗运动，定出一系列松绑与“利诱”措施，全面发动行业、企业与机构合力推高接种数字。只要这样，才可以彻底走出疫情困境。