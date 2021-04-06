拜登基建计划的台湾机会

台湾《工商时报》社论

美国总统拜登在上周正式对外宣布基础建设计划的法案，开始向国会参众两院的议员进行沟通，这个被拜登称为《美国就业法案》（American Job Plan）金额高达2.3兆美元，是戴上创造就业帽子的产业政策计划，最关键的目标，是要把1960年代至今，持续滑落接近一甲子的“国内公共投资占GDP比重”向上拉升，建立不依赖中国的供应链，并为美国劳工创造超过数百万个高附加价值的就业机会。

拜登提出的《美国就业法案》接续在填补Covid-19疫情灾情的《美国救援法案》之后，以先前通过的1.9兆美元纾困案、加上此次2.3兆美元的预算，已经超过1933年罗斯福总统新政的规模；而且，预算大量投入在半导体、电动车、新能源、宽频、尖端科技研发、以及劳工技能教育等具有未来性的关键产业，远远超过修桥造路等基础建设计划，实质上是1960年以来，超越从尼克森、雷根到特朗普，企图心最积极的产业振兴方案。

拜登虽然拥有民主党在参众两院过半的底气，仍然需要获得部分共和党议员的支持，除了共和党强烈支持石油与页岩油产业，而拜登的政策显然是要削弱石油产业之外，美国经济学界对于“政府产业政策”长期存在质疑的辩论，“大政府”是否会造成资源错置，减少资本运作的效率，破坏以私部门为主的资本主义的创新能力，至今仍然没有定论；同时关于钜额预算触发通货膨胀疑虑，也是市场关注的焦点，最终的版本必然会与白宫提案有一定的差异。

但是，台湾从拜登公布的计划草案中，看到台湾厂商绝对不可忽视的重大商机，拜登编列钜额预算在“战略关键产业”，其中直接补助半导体产业的金额就高达500亿美元，在以电动车为主的乾净能源产业编列480亿美元，外加金额不详的预算在全美各大城市装设50万支电动车充电桩。还有，为了强化全美国的高速宽频网络，编列1,000亿美元预算，为了乾净能源，编列1,000亿美元来提升、转化、增加太阳能电场馈线，彻底翻修美国的电网。

加总计算，《American Job Plan》2.3兆美元的预算中，直接投入制造业投资、劳工技职教育、尖端科技研发的金额就高达5,000亿美元，这是美国有史以来、也是世界各国从未有过的巨额制造业振兴预算。

台湾厂商具有全球竞争力的半导体产业、正在全力转型冲刺电动车制造的科技厂商，已经有成熟经验的太阳能、风电等再生能源厂商，还有台湾有高度价格竞争力的网通产品等，台湾厂商参与美国基础建设计划，不只分享史无前例的巨额预算，更藉此敲开进军美国市场，获得再次扩大规模、提升技术、营收与获利翻转的机会。

电动车产业是拜登政策的重中之重，美国虽然已经是全球电动车发展最快的国家之一，但是目前电动车的数量仍然仅有全美车辆总数市场约2%，《美国就业计划》直接编列的1,740亿美元的预算，透过租税减免与政策补贴，鼓励美国企业加速电动车的研发与商业化进度，拜登说得很明确，美国要创造全球性能最佳、价格最低廉、而且最快速普及的电动车产业，从电池、车体、电控、到车内娱乐系统都不依赖中国的电动车产业。

除了直接编列的1,740亿美元预算之外，拜登还在1,000亿美元的电网预算中藏了50万支充电桩，在460亿美元的政府采购美国货预算中，要求联邦政府所有机构汰旧换新，新车采购以电动车优先，在学校补贴的预算中，设定将所有中小学校的黄色校车，必须有20%改用电动车的目标。

鸿海的MIH电动车联盟，从中型巴士的底盘出发，已经集结1,200家各领域的科技厂商，其他台湾科技集团从和硕、金宝、台达电、友达等，也都从各自的专长出发，积极抢进电动车制造的领域，而和大等则早已经是特斯拉供应链的核心成员，台湾科技厂商如果能够藉由拜登大搞电动车产业的机运，成为美国传统汽车品牌、以及新兴的网络电动车企业的核心，那么以美国巨大的汽车市场，台湾科技厂商翻几番的成长潜能将难以想像。

值得注意的是，过往美国设厂投资最令台商头疼的就是劳工，拜登与民主党人高举照顾劳工的政策，还要编列钜额预算补贴劳工工会，将来前进美国设厂投资的台湾企业是否具有与劳工沟通的能力，将是重要的胜败关键；另外的好处则是《美国就业计划》直接编列了480亿美元的预算，协助厂商提升劳工技能（Work force development），政府直接补贴劳工训练，如果能够落实到企业的实际需求面，则是一件好事。

面对这样独特的历史机运，台湾的外交单位、经济部、贸协、以及政府支持的经济智库，应该尽速投入资源，掌握美国基础建设方案的进度与具体的子计划，建立台美基础建设投资窗口，协助台湾厂商发现商机，链结相关的美国企业，并且协助台湾企业进行设厂投资。