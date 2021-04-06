台湾有事 日本成前线？

作者：何思慎

随美中对立逐次升高，美国拜登政府强化对日外交，因日本为美国在印太最重要的盟国，美日关系不仅是印太战略的指标，亦是拜登重新团结盟国政策是否收效的判准。不似韩国总统文在寅仍在美中之间维持平衡，日本首相菅义伟采取向美国倾斜的政策，意在使日本成为印太地区和平与繁荣的关键。

对此，日本前首相安倍晋三指出，包括日本在内的亚洲地区已成为美中对立的最前线，日本的对中政策须要抱持印太地区已成为前线的认识及心理准备，致力于外交与安保政策。安倍认为，拜登将深化奥巴马时期的“重返亚洲”战略，美国外交及安保战略重心转向印太地区，使《美日安保条约》益发重要。

菅义伟首相更直言，他将成为拜登上台后在华府迎来的第一位外国领袖，美国对日本的重视不言可喻。其实，菅义伟月中的美国行不仅为拜登时代的美日同盟再保证，更意在出口转内销，拉抬个人低迷的支持率，希望在访美后，实现内阁支持率的V型反转，避免在即将到来之众议院大选的政权保卫战及自民党总裁换届选举中，遭“阵前换将”。

在美中关系陷入谷底，日本国民“反中”、“嫌中”情绪方兴未艾之际，中国大陆国家主席习近平国事访问日本缺乏实现的基础，访美成为被质疑缺乏外交手腕的菅义伟唯一的外交秀场，但访美行如何避免日中关系倒退，甚至再陷“政冷经冷”，亦考验菅义伟的外交智慧及能否重获日本国民信赖。

菅义伟在美中之间以美国为重，此虽非“事大主义”下的抉择，但显然想对拜登“送暖”。相对于欧盟、东协国家及韩国在美中间举棋不定，日本不欲给美国建立“对中包围网”泼冷水。

在大陆实施《海警法》后，日本认为日中在钓岛争端激化，批判中国与既有国际秩序不一致的行动为国际社会带来政治、军事上的难题。菅内阁评估东亚的海域情势渐趋恶化，危机感日增，认为不仅“尖阁（钓岛）防卫”与“台海有事”息息相关，亦忧心日本势必卷入“台湾有事”时，届时该如何保护在台日侨的问题。

在允许行使集体自卫权及扩大日本自卫队对美军支援“安保相关法案”迎来5周年时，扩大“日美防卫一体化”的论调再起。预计4月16日访美的菅义伟将面对此具“宪法第9条”争议的难题。若菅首相同意美军在日本部署中程弹道飞弹，势将为日本与中俄间的外交带来麻烦，使“安倍外交”获得的成果尽失。

据悉，菅首相访美将与拜登发表“共同声明”，强调台海的重要性，并共同谴责中国近来越来越具威胁性的海上行为。菅义伟表示，在美日合作维持吓阻力的情况下，创造可以由两岸和平解决的环境十分重要。但若“中导”上日本，无疑是火上加油，徒令日本成为“台湾有事”的前线，无助建立“威慑中国”防护网，为两岸和平加分，亦难获日本民意支持。

作者为辅仁大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任