唤醒冷战模式是历史的悲哀

来源：中时电子报

经过阿拉斯加一番唇枪舌剑，中美各自重新布局后，双方很快拉开架势：中方采攻击性策略，除借“新疆棉”议题反制欧洲制裁外，并与伊朗签署史无前例的25年协议、派国防部长访问东欧战略腹地；美方则与日、澳讨论台海情势，美国新任贸易代表戴琪否认取消对中关税，造成在美国上市的“中概股”价格大幅下挫，一时间美中“战场”如天女散花般在全球铺开，火药味人令窒息。

外界原先预期，拜登政府虽强调美中竞争“极其剧烈”，但也否认重回冷战老路，也不会采取激进对抗手段，北京可能顺势放低姿态，双方“各退一步”出现战略缓冲区。然而，现实却相当残酷：一方面，拜登“多边主义”的实质是联合盟友对中国大陆采取一致行动，令北京瞬间联想到“八国联军”的历史耻辱；另一方面，习时代大陆已相当强势自信，在涉及香港、台湾、新疆等议题上“只进不退”，这又让美中双方都没有台阶可下，僵局并未缓解。

最具代表性的案例，无疑是“新疆棉”事件。H&M等公司早在去年9月就发布声明抵制新疆棉花，这个议题本不是新闻。由于去年有《欧中投资协定》谈判，北京一直“忍”到3月22日欧美发起新一轮涉疆制裁时，才炒热话题，进而掀起国内排外民粹。如果单纯从美中全球竞争的角度看，这个案例背后的逻辑再简单不过：拜登不乐见《欧中投资协定》顺利生效，中方或预判到美方恐操作“多边主义”、借力使力让协定永远卡在欧洲议会，才“破罐破摔”踢爆新疆棉事件，方便为今后协定难以生效找到借口。

但事实并非如此，中方与欧洲内部均有强大的力量阻止双方政治对撞，造成经贸互动成果前功尽弃。先看大陆，众所周知有一只“无形之手”在掌控大陆网路舆论，当新疆棉事件炒作约一星期后，这只“手”出现了：首先在大陆最大网路社交平台微博上，话题“抵制HM”自3月30日之后就无法即时更新，原先高调批判H&M、Nike、Adidas的官媒也全部收声；其次，大陆官方对新疆问题的宣传重心很快转至近年来反暴恐成效、揭发维族官员“两面人”、纠正维语教材“错误倾向”等方面，炮口不再对向欧洲。

再看欧洲，被认为力主推动欧中合作的德国总理梅克尔，3月27日参加欧盟视讯峰会后强调，美欧虽有价值上的共通点，但欧洲有自己的利益，对中政策不可能与美国一致，形同在呼吁“联欧制中”的拜登政府头上浇冷水。另一个值得注意的现象是，大陆原驻加拿大大使、现驻法大使卢沙野因法国议员访台重炮批判法方，后又以“战狼对付疯狗”等出位言论为自己辩护、拒绝法国外交部召见，一时间闹得满城风云，但很快这件事就船过水无痕，最近一个星期找不到任何动态，这就说明中法高层或就此“通气”，双方均试图控制争议不再延烧。

自英国脱欧后，北京看到了德、法两国意图主宰欧盟事务的野心，也从实力角度认识到“得德、法者得欧盟”的战术路径。因此，即便欧盟内部有多股政治力量对大陆在人权、宗教、香港议题上的表现不满，美国在欧盟内部也培养了大量反中游说力量，但最终在德、法两国主导下，《欧中投资协定》谈判还是在艰难中得以完成。这对大陆经济发展、深化改革开放无疑是一个历史性的机遇，从深层次战略角度来看，更是中欧“陆权连横”与美国在印太“海权合纵”的关键节点。

不过，当拜登政府重新以价值观外交、结盟手段“杀回”欧洲，全力挽救川普时期美欧之间的严重龃龉时，欧中关系就进入一个相当敏感的阶段。在“爱情”与“面包”的选择面前，浪漫的欧洲人向来拿不定主意，北京此时应该让中欧走得更近，而不是把欧洲推远。德国梅克尔的总理任期只剩一年，法国总统马克一年后也将面临连任挑战，德、法政局变动牵一发而动全身，一旦欧洲在拜登的多重攻势下唤醒“冷战模式”，这不得不说是中国大陆的历史遗憾，更是世界历史的悲哀。