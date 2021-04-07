日本就对华策略面临重大抉择

来源：日本共同社

是否应为对抗中国而在日本列岛构筑美军的陆上部署型导弹？日本首相菅义伟访美在即，美军在亚洲地区的导弹网建设构想作为重要课题在日本政府内部浮出水面。背景原因是美军高官分析称，中国大陆可能在不远的将来进攻台湾。美方旨在从日本等地使导弹瞄向中国造成威胁，从而使其打消进攻台湾的想法。不过引发中方反对，使军事紧张升温的风险也挥之不去。日本被迫面临重大抉择。

不可避免

“有必要朝着接受的方向考虑。日本国内舆论的反对估计很强烈，但台湾防卫是直接关系到日本安全保障的最重要课题。”从事安保工作的政府相关人士从威慑中国的观点出发，认为日本部署不可避免。

强调有必要在亚洲构筑导弹网的是美军印度太平洋司令部下任司令阿奎利诺。指出中国大陆进攻台湾有可能在“刘年内”发生的是即将卸任的现任司令戴维森。美方表明危机感正推动日本政府走向新的对美合作。

日本防卫相岸信夫在2日的记者会上就相互对峙的中国大陆与台湾军力称，“平衡正朝着中国倾斜。差距正在逐年扩大”，表示担忧。菅义伟在4日的富士电视台节目上被问及是否对中国动向不安时，也回答称“切身感受到”。他强调，应对中台关系方面“重要的是日美合作，在维持威慑力的情况下创造可和平解决的环境”。

警惕反对

如果中国大陆武力进攻台湾，那么近在咫尺的日本将陷入国家性危机。正因如此，有必要与美国合作提高威慑力，警告中国武力统一将导致破灭。从接受部署派投射出的是对局势这样的认识。

然而政府内部也笼罩着对早日部署的慎重论调。其背后是“可能引起‘难道要把日本推到台湾发生紧急情况时的最前线吗’等反对论调”（外务省相关人士）的担忧。由于设想发生紧急情况时部署地点会成为中国导弹的攻击对象，据分析几乎没有地方政府主动提出部署。

此举将给对华外交造成严重影响的观点也被提及。上月的日美安全保障磋商委员会（2+2）共同文件中写入对台湾问题的关切时，中国谴责日本“仰人鼻息，充当美国的战略附庸”（外交部发言人赵立坚语）。在向中国强烈施压的同时坚持良好的日中经济关系并非易事。

保留态度

日本政府对部署构想并未明确表态，正在观望舆论和各国动向。外相茂木敏充在2日的众院外务委员会上表示，“已接到美方说明称‘并不处于要立即部署的状况，也未向任何同盟国询问对接受的意向’”，回避了深入讨论。