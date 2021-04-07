美中冲突 亚裔成替罪羔羊

来源：联合报

作者：吴瑞国

曾自诩是“族裔大熔炉”的美国，去年因为一连串警方杀害非裔民众的事件，“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）的种族平权运动迅速席卷全国，引发族裔关系紧张、社会持续动荡。

另一方面，造成五十几万美国民众丧命的冠病，因为特朗普及保守派多次公开嘲讽指责北京是罪魁祸首，让原本因贸易战而陷入谷底的美中关系，更是雪上加霜，而亚裔（尤其是华裔）就成了当然的代罪羔羊，辱骂、攻击事件频传，导致“停止仇恨亚裔”（Stop Asian American Hate, SAAH）抗争遍地开花，抗议对特定族裔的歧视。从近期购买武器自卫的数字急速窜升，在在显现亚裔民众承受的压力。

自1979年建交后，华府对北京态度一直是友善而开放的，鼓励双向交流，更期望北京会改变其政经体制，能够有一天拥抱自由民主、市场经济等普世价值。但随着中国国力全面提升，双方也重新进行评估，而屡屡摩擦后的“质变”，让双边关系有了截然不同的定位—从合作变成竞争，从竞争走向冲突。

在共产党长期执政下，美国对“中国会改变”不再存有幻想，原先认为北京能有朝一日成为遵循国际规范的“负责任利益关系者”也只是一厢情愿。去年冠病爆发更让中国成了众矢之的，相关资讯不透明、官员讲不清楚源头，加深美国民众对中国的反感与不信任，也让亚裔成了民怨的出口、咎责的代罪羔羊。

美籍亚裔感受到的压力，其实就是美中关系持续紧张、冲突不断的副产品，而族裔关系就是“连带伤害”。碍于民意压力，拜登政府的中国政策近期内看不到调整的迹象，而在阿拉斯加双边外交高层会谈时，美中官员公开互呛、趾高气昂的态势，也让人感受不到双边关系有缓和的契机。

在美中关系未能改善前，身在美国的亚裔民众除了提高自身保护的意识，持续推动SAAH、各亚裔领袖继续发声，或许能让族裔平权的争议得到更多重视、缓和社会冲突，真正落实美国开国先贤“族裔大熔炉”的理想。