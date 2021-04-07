台学者：“一国两制”或招致“武力统一”

来源：多维新闻

台湾孙文学校总校长张亚中表示，北京提出“一国两制”，却缺乏对统一前的政治安排，要两岸从敌对直接跳到统一非常困难，一国两制很可能招致武统。

红绿蓝令两岸打结

针对两岸关系之中，目前台面上的包括北京方面、台湾的民进党以及国民党的逻辑论述，张亚中逐一进行分析。张亚中表示，北京在这之中，有两个困难存在，首先是北京希望直接从“敌对”跳到“统一”，并且提供了一个“统一后的政治安排”，叫做“一国两制”。张亚中说，可是北京这套逻辑有问题存在，那就是缺乏了“统一前的论述”、“统一前的政治安排”，双方该怎么从敌对走向统一？“两个家庭吵架70年了，你让他们的儿女隔天就成亲吗？这是非常困难的事情。”

张亚中接着表示，第二个，统一后的结果“一国两制”，对台湾老百姓而言，现在的参考组就是香港，原来两制的设定是资本主义与社会主义，可是香港在一国两制下，一国当然是中华人民共和国，两制却是位阶不同的中央与地方，民进党认为这样的模式不能接受，对台湾老百姓亦有困难，宛如要他们“提头来见”。张亚中悲观地表示，现在如果北京就是要一国两制，其实不可能实现和平统一，只有武力统一一途。

至于台湾蓝绿对两岸关系所抱持的论述及立场方面，张亚中指出，在两岸仍处于敌对状态之下，民进党就想往“分离”、“台独”的方向走，然而走向离与独，对北京而言没有第二句话，就是走向武统；不过，民进党就希望两岸关系维持敌对状态，因为这将为台湾走向分离提供正当性与基础，所谓的维持现状，其实是维持两岸敌对的现状。

张亚中指出，国民党则认为，两岸的政治和经济是可以分开的，经济靠大陆，安全则靠美国，可是这个逻辑也走不下去，2014年台湾爆发的太阳花学运（318学运），就是最典型的例子。张亚中形容，经济与政治好比一辆车的两个轮子，当一辆车子锁住一个轮子，只以一个轮子往前跑，这辆车子一定翻车。同时张亚中坦白指出，国民党之所以认为两岸不会走向战争，不过是仰赖美国力量介入，但这套逻辑北京是不会接受的，更不必说美国也不见得会帮忙。“现在全部都卡在这边”，张亚中说，国民党不思进取，民进党卡在武统风险，北京就只把目标摆出来，令这个局变成“死局”。

统讲不过独 独讲不过和

比起统一，为何当前台湾整体而言更倾向独，令两岸陷入目标不同的僵局？张亚中分析，二次世界大战结束后，完成统一的国家包括南北越及东西德，前者是靠武力解决，后者则因势利导，在偶然的机会下完成统一。联合国则从创始的51个国家，到现在超过190个国家，国际组织多了140个国家，却只有两个国家统一，放眼全世界，“统一讲不过独立”，因为独是一种哲学概念，每个人都想当家作主、不想被别人管。就统一而言，基本上一定有人要牺牲自己权利，所以自古以来统一跟独立最后都靠武力解决。“统一”这件事本身就已经是高难度，“和平统一”难度则更高，“当我们讲和平统一这四个字，等于挑战我们最高的智慧及耐心。”

“虽然统一的论述讲不过独立论述，可是独立的论述最终会面临统一的辗压。”张亚中说，在台湾，统讲不过独，所以这是为什么国民党会越走越偏。但张亚中强调，可是独绝对讲不过“和”，因为独等于“战”，“战争绝对讲不过和平”，在台湾，应该用和平论述去挑战民进党的战争论述，“我们必须让和平在台湾成长，才可以避免两岸走向战争”。

张亚中表示，欧盟当初为什么成立，简单而言是打了两次世界大战，死伤惨烈，欧盟成立解决了两件事情，一是和平，二是经济发展，如今这两件事情严格来讲都已经完成，现在已没有人认为欧盟土地上的这些国家会打仗。“台湾需要一个转念的过程”，转念有的时候难如移山填海，有时候易如反掌，有些人可能突然经历车祸、死亡，人生态度从此改变了，但只怕在转念后一切已经来不及了。