有别文在寅 韩国保守派亲美反中

来源：联合新闻网

韩国七日举行地方首长和议员补选，执政党共同民主党在首尔和釜山两大都会市长选战大败，除正式宣告文在寅政府进入跛脚状态，也预示明年三月总统大选恐将变天。美媒分析，若立场相对亲美反中的保守派明年攻下总统宝座，韩国外交路线恐将大转弯。

华尔街日报报道，韩国保守派很可能延续这次胜选气势，赢得明年总统大选。在大陆愈发强硬、朝鲜咄咄逼人以及美国加强盟友关系的微妙时期，一个立场右倾的韩国总统可能会采取截然不同的外交政策。

韩国疫情起起伏伏，民众不满政府防疫作为，加上选前爆发公职人员内线炒地丑闻，以及首尔等都会区房价飙涨，让执政党溃不成军。韩国智库峨山政策研究院研究员詹姆斯.金表示：“这次市长选举成了对执政党的公投。”

华府智库昆西研究所的韩国问题专家洁西卡.李表示，韩国政坛的左派与右派，在外交政策上有截然不同观点。文在寅执政下，韩国优先考虑跟朝鲜合作，在美国和中国大陆之间避免选边站，并采取一种“对区域产生稳定效应”的外交方式。

至于韩国保守派，过去一直敌视朝鲜，且对中国大陆持怀疑态度，过去的保守派政府在安全问题上立场更倾向美国，也更愿意和美国进行大规模军演或批准部署美国飞弹防御系统，不惜激怒北京与平壤。采取传统外交政策剧本、立场右倾的韩国总统，恐加剧朝鲜半岛紧张局势，降低无核化可能性。

近来，韩国保守派似乎比自由派更支持与美国联手抗中。在美国国务卿布林肯上月访韩之际，保守派国民力量党代理党魁金锺仁表示，韩国应加入美日澳印组成的“四方安全对话”（Quad），共同对抗日益强硬的中国。