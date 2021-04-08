俄兵压境 乌克兰促北约加快准入

来源：明报

俄罗斯在接近乌克兰东部顿巴斯地区的边境集结部队后，乌克兰总统泽连斯基周二（6日）促北约加快脚步，让乌克兰加入北约，称“北约是解决顿巴斯战争的唯一办法”。莫斯科则反驳，乌克兰加入北约或进一步加剧局势。美国重申支持北约开放予符合入会标准的国家加入，但没明言乌克兰加入北约变得更迫切，并促乌克兰先推行改革。

美：支持符合入会标准国家加入

泽连斯基周二与北约秘书长斯托尔滕贝格通话，称乌克兰参加北约的“成员资格行动计划”（MAP）会是对俄罗斯的真正信号，并促北约成员加强黑海地区的军事部署。MAP是1999年通过的机制，让北约成员定期审查有望加入北约的国家提出的正式申请。泽连斯基近日与英国首相约翰逊和加拿大总理杜鲁多通话时，亦表达过类似诉求。

斯托尔滕贝格在通话后称，深切关注俄罗斯在乌克兰及其周边地区的军事活动，北约坚定支持乌克兰的主权和领土完整。有北约消息人士称，成员国上周四讨论过俄罗斯集结部队的问题，并继续密切监察局势，但乌克兰要获考虑成员资格，就须专注国内改革和按北约标准发展其国防能力。美国国务院发言人指出，美国支持北约开放予符合入会标准的国家加入，但补充乌克兰仍须实行必要的改革，以建立更“稳定、民主、繁荣和自由的国家”。

克宫：乌克兰入北约仅加剧局势

克里姆林宫发言人周二表示，乌克兰加入北约只会令局势恶化，“若你询问数百万住在（乌克兰东部）自行宣布的共和国的民众意见，你会发现对他们来说，加入北约是完全无法接受”。