合纵连横反制 围堵中国难成

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国拜登政府登场之后，宣示将“修复国际联盟”，并且小试牛刀，就新疆“人权问题”发动欧盟、英国、加拿大联手制裁四名新疆高官。中方不仅以牙还牙，而且展开合纵连横，最近上演了一场场外交大戏，外长王毅先是邀请俄罗斯外长访华，继而出访中东六国，又与东盟四国外长和韩国外长相聚福建，既巩固抗美阵营，同时防止周边国家选边站。以中国今天的实力，以及国际政治格局更趋多极，美国要“围堵中国”根本不可能。

京出组合拳 访中东联东盟

与特朗普政府高举“美国优先”、频频退群，撕裂西方阵营相比，拜登政府强化修复与传统盟友的关系，“再次和世界互动往来”。在对华政策方面，拜登萧规曹随，仍然以遏制为主，包括继承了“以疆制华”的战略，只是没有那么莽撞，而是试图联合盟友向华施压。

最近，美国就与日本、印度和澳洲组成“四方安全对话”，并且召开首次领导人峰会，矛头指向中国。在美国的指挥下，首度与欧盟、英国、加拿大联手制裁四名新疆高官，并纠集英国、澳洲、日本、韩国等十四个国家发表联合声明，质疑世界卫生组织专家组的新冠病毒溯源研究报告。

中美在阿拉斯加展开高层对话，中央政治局委员杨洁篪严词告诫“中国人不吃这一套”，美国国务卿布林肯转身就前往欧盟和北约访问，北京也打出外交组合拳，效果显着。外长王毅邀请俄罗斯外长拉夫罗夫在桂林相聚，发表反对西方藉人权干涉别国内政的联合声明，虽然没有公开点名，实际上就是中俄联手制美。

敌人的敌人，就是朋友。王毅之后马不停蹄出访中东六国，六国之中有一半与美国交恶，尤其是伊朗被美国实施石油制裁。美国一直希望争取伊斯兰国家参与攻击“新疆人权”，王毅此行在新疆议题得到伊朗、沙特的明确支持，多数国家表态参加明年的北京冬奥会。中国还与伊朗正式签署为期二十五年的全面合作计划，加深在中东的影响力，并削弱美国对伊朗的孤立。

三月三十一日至四月三日，新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾四个东盟（亚细安）国家的外长和韩国外长相继抵达福建，与王毅会面。东盟被西方视为中美博弈的首要波及地区之一，传统上与美国关系不错，但中国是几乎所有东盟国家的第一大交易伙伴。中国邀请东盟四国外长访华，大力强调双边共同利益，避免这些国家倒向印太战略。马来西亚外长希山穆丁在记者会直呼王毅“我的大哥”，更是展现了东盟国家希望与华友好的心态。韩国是美国的亚太核心盟友之一，但外长郑义溶首访选择中国，与王毅齐聚厦门，亦表明了韩国不愿在中美之间“二选一”。

美领导力降 欧盟各有盘算

拜登政府希望“结盟抗中”，绝大多数亚洲国家不会跟着走，即使盟友日本，亦基于经济考虑而态度暧昧，伊斯兰国家也不会跳上这辆战车。美国的全球领导力大幅下降是不争的事实，欧洲国家对华各有盘算，德国总理默克尔就强调欧盟“需要有独立的对华政策”。这次欧盟虽然与美英加联手制裁四名新疆官员，但亦只是象征式居多，并非要与中国为敌。

中国强势崛起不可阻挡，捍卫国家核心利益绝不含糊，最近宣布制裁一家英国老牌律师所，立竿见影，导致该所旗下多位知名大状集体“跳船”。冷战时期的外交主旋律是结盟对抗，如今国际关系则是平衡外交，没有几个国家愿意卷入“大国对抗”，中方施展合纵术反制，华府围堵注定无法成功。