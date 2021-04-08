中美“一带一路”大PK

来源：中时电子报

作者：陈奕璇

后疫情时代本该因疫情使国家间合作关系更为紧密，全球秩序逐步朝两极体系转变。如今美国总统拜登强调要建立民主国家的一带一路对抗大陆，挑起民主与威权国家间的意识对抗，而民主国家一带一路就是拜登的基建计划。

拜登的基建计划要投入2兆美元，内容主要是增建美国基础建设，包含宽频网络、农业转型、水资源系统、修建桥梁等。这一大型内需计划，道出新冠肺炎后的美国困境，必须先解决“失业率”高涨、维护劳工权益为前提下，进行大规模的举债，外加先前1.9兆美元的纾困金方案，美国的未来势必会债台高筑。

拜登的基建计划相似中国大陆一带一路，都试图以扩大内需来挽救国内经济。美国先从内部基础建设做起，积极促进农业转型、加强改善交通运输系统与增加清洁能源等措施，美国将以大政府之姿，挽救经济颓势。

拜登在选举时承诺过“将建构更好的国家”，就必须先改善劳工就业市场，保障劳工权益。如劳工时薪不可低于每小时15元美金、提供可负担的健保与病假可保有基础薪资等福利。如今，拜登希望透过基建计划创造就业机会。但这将会大量投入资金，拜登才与英国首相强森提出民主国家一带一路之建议。假若可透过外部合作资金，可以降低美国内部举债、印钞票等债务风险，并且可团结民主盟友。

因为大陆一带一路虽外包装着亲诚惠容的周边外交为理念，透过投资基础建设、开发中西部与协助周边国家为方向，但却内含着战略野心。近期大陆发改委公布的十四五规划内容中，提出升级版一带一路。特别在十四五规划的内容里“加强第三方市场合作”，大陆现已与14个国家签下《第三方市场合作协议》，并建立对话平台。这方式不仅可帮助大陆有效增资，也可让合作国家的国内产业“走出去”。

这巧妙处在大陆合作这14个国家内都是民主国家的企业团体。大陆与美国企业在杜拜共同开发太阳能，英国、澳洲与大陆企业共建当地体育馆等事例可发现大陆企业提供资金，西方企业提供技术，这一来一往过程，双方更可通过短期战略性合作建立企业盟友。

拜登的雄心壮志，要让美国荣光回来，引领全球秩序。在移民政策上，他暂停修建美墨边界围墙、通过《2021年美国公民法》，让外国居民在8年内正式成为美国公民。在应对气候变迁，美国重回《巴黎协定》、世界卫生组织等多边架构。

疫情后的美国短期内会在大政府、挽救市场与积极重建世界秩序，跃然国际舞台。而大陆也将以具中国特色的战略技巧，扩大朋友圈。世界终将转变为两极体系，在美、中相互拉扯下或许将迈入稳定的全球秩序。

（作者为国政基金会高级助理研究员）

