新疆棉事件给中国上了一课

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

近来突然爆发新疆棉花大战，并不是一个孤立存在的事件，从爆发的背景过程可以发现，它既与国际对崛起中国的疑惧及不断发酵的新疆话题有关，更与中国大陆进入国际社会格格不入高度关联。

首先，新疆棉花看似和一般人生活离得很远，棉花却是新疆最主要的支柱产业，与棉业相关的服饰加工更是中国的支柱产业，打击到新疆棉花，实际上等于掐住中国经济重要命脉。

新疆棉花产值达千亿元以上，2018年的产量就达511万吨，占中国全国的83.8%，全球的19.6%。至2019年底，仅在新疆备案的纺织服装生产类企业3,251家，与之相关高达数千亿美元的棉纺与服饰生产加工、进出口、终端消费等产业链，是中国最重要、雇用劳工最多的产业链之一。

这次新疆棉花大战，是由瑞典服饰零售商H&M去年官方声明、对有关新疆强制劳动的报道“深感关切”所引发，这个声明又是基于良好棉花发展协会（BCI）的要求而做出的。这个去年10月的声明，却因近日北京与欧盟就新疆问题相互制裁而发酵，共青团中央官方微博点名H&M，怒呛“一边造谣抵制新疆棉花，一边又想在中国赚钱？痴心妄想”，强调“新疆棉花不吃这一套”。

看似有官方撑腰，网民进而搧风点火，在微博上贴出“剪H&M衣服”泄愤的视频，然后网上挖出所有之前发布声明，停用新疆棉花的各品牌，如耐克、GAP、爱迪达、优衣库、ZARA等纷纷被点名，引发民间情绪，成为一场抵制外国品牌的运动。

中共官方其实了解排外运动结果往往是会伤了自己，许多中国的服饰加工业是为外国品牌代工，抵制外国品牌的结果会伤了自己产业，害得自己工人失业。根据官方资料，2019年直接依靠纺织服装产业的新疆就业人口就将近13.5万人，如果计入所带动的全球2,000多个商业品牌的决策，在此背后的是中国大陆数千亿美元的产业链及上千万中国就业人口。

态度向来强硬的《环球时报》总编胡锡进最能窥探决策者心态，近来他反倒建议中国官方应“避免、克制”参与声讨西方服饰品牌，尤其不应引导舆论，还劝导中国民众“要有包容的一面”，呼吁应该“政治归政治，市场归市场”。这就解释了为何在抵制洋货的敏感时刻，中国总理李克强走访为耐克、爱迪达品牌提供原材料的中德合资等其他外资企业，表示支持。

有些分析认为，针对新疆棉花的打击是美中贸易战的延伸，是美国对中国纺织出口产业链的精准打击；由于新冠疫情爆发以来，做为棉花主产国的美国大幅减产，预估今年要减产近25%，担心失去市场份额，因此才幕后鼓动制裁。

但是用阴谋论来看会让议题失焦，忽略更根本的问题，西方经济系统这几十年来开始注重企业的社会责任（CSR），避免对工人的剥削，减少对环境的冲击，譬如对种族内战频仍的西非钻石矿产冠以“血钻石”之称，要消费者与零售商避免购买；又如要求企业要记录自己的“碳足迹”，满足碳中和的目标。

良好棉花发展协会（BCI）做的是类似的事情，这个2009年才在瑞士成立的非政府组织，通过认证，证明供应链棉花合法合理，并监督大企业行为、帮助企业维护品牌形象，全球有2,000多个与棉花消费有关的商业品牌加入注册。

中国大陆至今认定BCI是这次棉花大战的幕后黑手，认为“这个非政府组织，仅仅以一纸建议，就导致那么多国际品牌纷纷与新疆棉花做出切割”。但是重要的不是BCI，而是其所代表的认证能够让消费者信赖及放心，这也是大陆要进入国际社会必须要学习的，企业社会责任代表了不是唯利是图，是进入国际社会所必须理解的门槛。