三方较劲新常态：美台关系的前景与隐忧

来源：台湾《联合报》

联合报社论

近日大陆军机扰台加剧，美陆台三方机舰相互监控较劲。大陆辽宁舰航母编队在台湾周边海域演训，美军驱逐舰马侃号也通过台湾海峡，双方相互监控。台湾西南空域则有大陆军机起飞监控美机，台战机也升空警告驱离大陆军机，三方同场较劲。中共称台海周边演训常态化，美方表达密切关注，美陆台三方相互监控较劲的场景将随时上演。

美国拜登政府上台后，改变特朗普单挑抗中做法，揪团结盟对付中共；美国与日、澳的军事对话都列入台海情势，并把台湾纳入印太海巡机制。虽说台海周边三方较劲，其实仍是美中对抗的一环。因此虽然近来蔡政府频对大陆释善意，但在美中竞合与两岸僵持态势下，中共显然更在意美台关系的发展。

金融时报报道，拜登政府将放宽与台湾官员互动限制的行动指南，鼓励美台官员会晤。事实上，拜登政府上台后，对美台交往一直采取宽松态度，譬如台驻美代表萧美琴获邀参加拜登就职典礼，正式进入国务院洽公；台驻WTO代表罗昌发在驻团办公室会晤美国驻WTO代理馆长，驻日代表谢长廷也受邀到美国驻日大使官邸交流。

台湾问题是北京最关心的双边议题，在阿拉斯加会谈上，美中正式过招，美国警告中方不得骚扰台湾，中方则要求美方遵守一中红线，会后新华社报道，美方承诺将遵行一中政策。但美方一步一步用切香肠的方式，逼近红线。三月二十六日美台签订海巡互助协议、二十九日美国驻帛琉大使随帕劳总统来台，大陆立即强硬反应，两天大陆军机都大举进入台湾的防空识别区，二十六日的二十余架军机，更是国防部发布大陆军机动态统计以来规模最大的一次。

台湾正值两大国较量的中心，拜登不会轻易屈服，否则将让大陆予取予求，虽然这会增加台海风险，但拜登不能不做。更重要的是，美国外交政策有国内选举考量，拜登要在明年底期中选举获胜，才不会沦为跛鸭，从而影响连任。拜登日前宣布二兆基础建设，虽是内政，却强调中国的竞争，逼着共和党支持；而支持台湾更是国会两党共识，拜登不容在台湾议题上退让。

值得注意的是，一中政策仍是拜登政府的护身符，美台交往指针的修改，仍然加上一中政策的限制：譬如不得公开展示台湾旗帜，“任何与主权相关的事情都是禁止的”。美国国务院发言人也重申在一中政策下，推动与台湾的非官方往来，考虑高阶官员访问华府与台北，但此处指的是部长级以上官员，势必引发大陆的忧虑与动作。

台湾一方面不敢违逆美国的好意，希望增进台美关系；另一方面也向大陆抛出善意，目的在缓和大陆情绪。然而，陆委会主委邱太三表示凤梨销陆遭禁是检疫技术问题，还要开放商务人士访台；外交部长吴钊燮则大肆宣传“自由凤梨”，与美国驻帕劳大使、美国在台协会处长共推“自由开放的亚太区域”。蔡政府左右手互搏，简直是精神分裂的决策模式。

台湾的老朋友，美国在台协会前理事主席卜睿哲在新书中提醒，华府的台湾政策须谨慎行事，勿给台湾“开绿灯”使其推行不符合美国目标、甚至引起战争风险的政策；而美中关系严重恶化并不符合台湾利益，台湾人不该以为美中紧张有利台湾。卜睿哲的忠告正是美国传统的战略模糊政策，也是拜登担任参议员时拥护的政策。

美台关系的增进，是台湾朝野一致支持的，但即使是美国的好意，我们也要审慎评估，因为偶一不慎，引发战火，台湾将首当其冲。