殡葬城风波 港边境规划须弃区隔思维

来源：《明报》

明报社评

香港政府在毗邻深圳的沙岭兴建“超级殡葬城”，深圳民间有反对声音，港府则强调，数年前已因应相关意见调整计划，务求将设施对周边居民影响减至最低。从香港的角度，沙岭是边境偏远之地，惟对深圳而言，则是繁华闹市之旁，两地视角不同，愿景自然不一样，港人对殡葬设施需求殷切，当局既要考虑睦邻关系，亦要考虑社会自身需要。超级殡葬城构思早在10年前提出，当时并不存在大湾区概念，这些年深圳发展之快，同样超乎想像。港英时代以来，政府官员都是以“区隔思维”看待深圳河边界；时移世易，港府有必要认真研究，对于新界北边境地区，是否要有不同的思维和愿景。

沙岭殡葬城起风波

多加沟通增强解说

深圳与香港，是永远无法搬开的邻居，互惠互利求共赢，当然是最理想的相处之道，偶尔有摩擦纷争，亦不足为奇，最重要是本着平等尊重原则，互谅互让多沟通。过去10多年，香港与内地矛盾迭起，很多都跟民生有关，很多港人有不快，内地人同样有不满的时候，沙岭殡葬城计划，最近惹来深圳不少网民抨击，正是一个例子。

土地问题困扰香港，阳宅、阴宅同样供不应求。2012年，港府提出在沙岭兴建殡葬城，集殡仪馆、火葬场、骨灰龛位和纪念花园于一地，预计可提供约20万个骨灰龛位，相关的土地平整工程于2017年展开，至今3年有余，可望年底完成，政府稍后将向立法会财委会申请拨款，推进殡葬城建设。

放在10年前时空，超级殡葬城选址沙岭，并不叫人意外。论历史背景，沙岭坟场早于1950年设立，过去大半个世纪，一直用作提供殡葬设施，严格来说，兴建殡葬城不过是扩大其规模和用途；论地理位置，沙岭远离香港市区，附近并无其他设施配套可供其他发展用途。不过对于隔岸的深圳居民来说，他们的看法和感受就很不一样。深圳罗湖区与沙岭隔岸相对，最近距离只得300米左右，当地是繁华闹市，楼宇林立，居民众多，不少人对殡葬设施有忌讳，亦担心火葬浓烟不绝，影响周边空气质素和生活环境。港府推进超级殡葬城的消息，在深圳民间引起反弹，有网民不满港府将厌恶设施放在边境，只要将心比己，其实亦不难理解。

沙岭殡葬城计划提出时，尚无大湾区融合发展的概念，有意见认为，现在港府应重新规划相关用地，配合港深两地未来发展。理论上，这当然是一个选择，然而实际未必行得通，毕竟当地缺乏各类配套设施，一切由零开始，重新规划亦不能拍拍脑袋，心血来潮，想做便做。在香港，很多大型发展项目，由规划到落成，动辄耗时20年，现在搁置沙岭殡葬城计划，另觅新址兴建，随时拖到2035年之后始能落城，这会严重影响本港中长期殡葬服务供应。重新规划沙岭说易行难，必须想清楚后果及影响。

香港与内地交往频繁，必有很多事情需要沟通协商，粤港设有联络小组，港深亦有相似机制。有关沙岭殡葬城事宜，港府与深圳沟通情况如何，外界并不清楚。根据港府说法，当局非常重视深圳方面的关注，早于2015至2016年间，已因应相关意见，重新审视设计，将火化及殡仪馆设施，安置到较为隐蔽的山谷位置，并加入绿化元素，利用地形山势，减少设施对景观的影响，同时会做足环评，确保空气质素。观乎深圳方面近期的情况，不满声音主要来自民间，官方暂时未见太大反应，这是否代表深圳当局接受港府的折衷做法，不得而知。无论如何，社交媒体年代，这类涉及民生的争议，讨论很容易变得情绪化，两地政府应该多些沟通，多作解说，勿让民粹主导事态。

沙岭殡葬城计划走到这一步，推倒重来未必是好选择，不过港府确有必要重新思考，应该怎样看待新界北“边境”这个概念。港英时代，政府官员以“区隔思维”看待深圳河边界，北区的沙头角、沙岭、文锦渡等地方，均被划作边境禁区，范围最广达到2800公顷，香港回归初期，情况并无太大变化，直至2012年，特区政府才首度修订禁区范围，收窄至现在约400公顷，以便释出更多土地作不同用途。

深圳发展一日千里

划地为牢不利香港

近年政府锐意将新界北作为未来的新发展区，惟总体规划思维，仍然囿于固有的“边境”和“市区-边陲”等概念；这些年香港与内地矛盾，不断被炒作放大，亦令到很多人无法放下区隔思维，看待新界北发展，然而大湾区融合乃是大势所趋，渲染两地矛盾的政治化操作，现已大为减少，社会各界是时候放下政治包袱，以平常心看待融合发展。深圳发展一日千里，港府应以新思维新角度，思考新界北发展策略，一边借助深圳的活力，一边促进香港的需要；延续区隔思维，继续划地为牢，只会局限香港的发展空间。