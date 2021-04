数字人民币势必引起美国焦虑

来源:香港01

01观点

随着比特币等加密货币热潮继续,数字货币近年开始渐渐获得各主要经济大国的注意。在各国陆续有意识地展开对本币数字化的研究时,中国在此领域可谓主要先驱。去年4月,中国已开始试验数字人民币,第一批试点包括深圳、苏州、雄安新区、成都等四个城市。一年过去,本月中海南三沙等第二批试点也将开始投入。今月初,人行研究局局长王信更表示,数字人民币首先为满足国内支付,如果条件成熟也可实现距境交易。

然而,数字人民币的快速发展却惹来了美国等西方国家的焦虑。例如本周一(5日),《华尔街日报》便刊出了一篇题为“中国打造数字人民币,在主要经济体中一马当先”(China creates its own digital currency, a first for major economy)。无独有偶,历史学者弗格森(Niall Ferguson)前一天(4日)也在《彭博社》刊出了一篇相似的文章,题为“勿让中国铸造未来的货币”(Don’t let China mint the money of the future)。这类文章无不有一个共同的焦虑点:中国正急速发展数字货币,这很可能动摇美元现行的地位,并对美国权力构成威胁。无可否认,数字人民币并非只是单纯一种货币形式的转变,更可能成为中美角力一个重要环节。

数字人民币将重蹈5G覆辙?

美国对数字人民币逐渐忧虑,个中原因是美国不愿放弃美元体系所带来的好处。数字人民币可以绕过美国操控的全球距境支付体系例如SWIFT等,如果普遍使用不单打击美元普及使用率,也会打击美国经济制裁的功效。中国发展数字人民币并非单纯为了对抗美元,但客观而言这也是个重要效果。中国一直对于美国利用经济制裁进行长臂管辖极为不满,认为这是美国在行使特权。但美国得以维持其超乎经济体量权力的原因正在于美元霸权,即使这是某种违反公平原则的“特权”,但美国却不会承认,也不愿意放弃这种“特权”。

得益于决策者的眼光与中国体制优势,中国现时拥有数字人民币的先着优势。但近来数字人民币的发速发展开始引起美国的注意,当美国认定这是种对美元的威胁时,也即意味美国很可能会进一步干涉这个领域,令其成为中美角力新的角力场。以5G为例,中国同样也拥有先着优势,在5G相关的科技发展远远抛离美国,但当美国认定中国5G为威胁的时候,便以国家安全等各种理由禁止中国5G相关企业如华为和中兴等,并说服盟友共同围堵。很大程度上,中国在5G上的先着优势被美国的制裁弱化了。可以推论的是,如果数字人民币继续成熟并普及使用,甚至流通全球,美国对数字人民币的危机感将继续增大,最终很可能会再以类似的国家安全理由禁止美国国内流通,甚至说服盟友加入其行列。这亦即意味,数字化货币很可能将会成为一个全新的战场。

中美金融“终须一战”?

但如5G所不同的是,人民币是中国的主权货币,所牵涉的问题跟5G技术并不在于重等层面。美国如果对数字人民币展开制裁还是强硬手段,将等于向中国主权宣战,那到时双方很可能得在金融方面爆发系统性的对抗,轻则会引起市场动荡,严重的可能造成国际金融体系一分为二,其结果可能超乎我们当下所能想像与预判。

万一国际金融体系分裂为二,那美元的霸权可能被局限于某一边的世界。反之人民币现时在世界的地位并不重要,可谓一无可输。从这点来看,美国将来要应对数字人民币及维护其美元霸权的地位时,得非常谨慎小心。